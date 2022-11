Sozvočje glasbe in slikarstva

V organizaciji Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož so v Miheličevi galeriji na Ptuju odprli razstavo najnovejšega likovnega opusa slikarja Vinka Prislana iz Radencev. Razstava, ki bo na ogled do 27. novembra, je sestavljena iz ciklusov Potovanja in Vilinski ples, ustvarjenih med letoma 2018 in 2022.

Na ogled je 24 izdelkov srednjih in večjih formatov, nastalih pretežno letos.

In kakšna je povezava med slikarstvom in glasbo? Kako v umetnosti v današnjem času določati ali interpretirati svet, ki ga živimo ta trenutek na tem mestu? Ker tudi slikarstvo in glasba, povezana v prepleten ustvarjalen ritem, vedno znova potrebujeta določeno mero čudenja, vznemirjanja, poglobljenega dojemanja in spoznavanja vedno novih, drugačnih in še nepoznanih doživetij, nam s svojo simbolno likovno ikonografijo odgovarja Prislan.

Prislanovo samostojno razstavo, katere odprtje sta popestirla glasbena gosta Luka Prislan na kitari in Valter Klemenčič na klavirju, so odprli Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, dr. Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, in Stanka Gačnik, kustosinja v Miheličevi galeriji Ptuj.

Avtor se je rodil 1952. v Slovenj Gradcu. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi v Mariboru. Na svoji ustvarjalni poti je imel veliko različnih domačih in tujih mentorjev, pri katerih se je izpopolnjeval v tehniki, kompoziciji in na področju likovno-teoretičnih pogledov. Doslej je ustvaril več sto likovnih del, prva leta z oljnimi barvami, pozneje pa večinoma z akrilnimi in v mešani tehniki na srednje velikih in večjih formatih.

Prislanove umetnine izžarevajo posebno likovno ikonografijo.

Svoja dela, ki so predstavljala različne vsebinske opuse, je razstavljal na več kot sto samostojnih in skupinskih razstavah doma in v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji, Belgiji, na Poljskem, v Franciji, kjer je bil leta 2018 udeleženec uradne slovenske delegacije na 157. Salonu Des Beaux Arts v Louvru. Redno se udeležuje mednarodnih likovnih kolonij in ekstemporov, sicer pa živi in ustvarja v Radencih.