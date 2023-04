Sovji resničnostni šov: Gina in Gigi sta se razveselila naraščaja (VIDEO)

Dober mesec po skupinskem popisu močno ogrožene velike sove uharice, ko so ljubitelji ptic pod strokovnim vodstvom Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) odkrili kar štiri nova gnezdišča na območju Krasa, so od tam prišle nadvse razveseljive novice. V enem od gnezd so se te dni izvalili kar trije mladički.

»Spet smo priča redkemu prizoru gnezdenja ogrožene velike uharice na Krasu,« sporočajo iz DOPPS in dodajajo, da je dogodek še posebno pomemben zato, ker so se mladički izvalili na varnem območju, torej tam, kjer so v sodelovanju s podjetjem Elektro Primorska z izolacijo električnih daljnovodov poskrbeli, da velike uharice ne umirajo več zaradi udarov elektrike in da njihovo število morda že narašča.

V živo Izjemne prizore gnezdenja velike uharice na Krasu in vsega dogajanja v gnezdu lahko spremljamo tudi v živo, in sicer na spletni strani DOPPS: https://uharica.ptice.si/v-zivo/.

Velika uharica Gina z izvaljenimi mladiči FOTO: DOPPS

Že tretje leto

A ne le to, v društvu so z videopovezavo celo poskrbeli, da lahko odraščanje sovjih mladičkov spremljamo kar na domačih ekranih. Nad gnezdo so namreč namestili živo kamero in tako si lahko vsakdo od nas ogleda, kako mama sova prav ganljivo skrbi za svoj zarod.

Kot nam pove glavni pobudnik za zavarovanje velike sove uharice, varstveni ornitolog pri DOPPS Tomaž Mihelič, leži gnezdo z odslej nadvse slavno mlado sovjo družinico na Kraškem robu. Sovji par, ki so ga poimenovali Gigi in Gina, s kamero spremljajo že tretje leto. Lani sovja družina ni gnezdila, predlani pa sta prav tako dobila tri mladičke. Za najnovejše tri velike uharice, ki so danes stare štiri dni, na DOPPS še nimajo imena, bodo pa veseli dobrih predlogov, ki jih lahko sporočite na društvo, je povedal Mihelič.

Varstveni ornitolog Tomaž Mihelič je eden naših največjih poznavalcev velike sove uharice. FOTO: Tina Horvat

Opisal nam je tudi, kaj se bo zdaj dogajalo v sovjem gnezdu. »Sovja družina, predvsem mladički, bodo na varnem le, dokler bdi nad njimi njihova mama. Ta se od njih odmakne za nekaj metrov le takrat, ko ji samec prinese hrano. Če bi se gnezdu približali ljudje, pa bi ga prestrašena sova morala zapustiti in takrat bi mladički postali plen vran. Zato je zelo pomembno, da se sove velike uharice, ki je zelo plašna ptica, ne vznemirja in zato tudi uvajamo mirne in varne cone. Prav tako je občutljiva takrat, ko ima jajca. Če jih mora zaradi strahu zapustiti, je konec gnezda, saj pridejo vrane in jajca izkljuvajo,« pripoveduje.

Mama Gina bo še dva meseca pri mladičkih in jih bo hranila s hrano, ki jo vestno prinaša samec Gigi. Kar večkrat na noč svoji ženi prinese sovje zalogaje, sam pa ni v gnezdu, ampak počiva nekje v bližini. Po dveh mesecih bodo mladički začeli že malo begati okoli gnezda, gnezdišče pa bodo zapustili jeseni, po navadi se to zgodi oktobra. Takrat bodo že toliko odrasli, da se bodo osamosvojili, Gina in Gigi pa se bosta začela pripravljati za novo gnezdenje. Če bo vse v redu, si bodo mladički nato v petih letih ustvarili svoja gnezda.

Že nekoliko starejši mladiči v gnezdu FOTO: Tomaž Mihelič

Ne izumira več

Velika uharica, največja sova v Evropi, je pred desetletji v naših krajih že skoraj izumrla. A po varstvenih ukrepih, kot sta uvajanje mirnih con in izolacija električnih daljnovodov, se je njeno izumiranje zaustavilo. Po ocenah DOPPS v Sloveniji trenutno živi okoli 150 gnezdečih parov.

Število sov uharic na DOPPS spremljajo z vsakoletnimi skupinskimi popisi. Letošnji že 25. po vrsti je bil rekorden tako po številu sodelujočih kot po številu popisanih gnezdišč. 164 prostovoljcem je na območju Krasa uspelo popisati 14 teritorijev velike uharice, kar je absolutni rekord. Doslej so vsako leto potrdili po okoli deset gnezd. »To je dokaz, da vztrajna prizadevanja za varstvo vrste začenjajo delovati in da se to že kaže tudi na populaciji. Veliki uharici na Krasu se obetajo boljši časi,« je po popisu dejal Mihelič.

Veliko uharico poleg neizoliranih električnih kablov zelo ogroža tudi vznemirjanje na gnezdiščih. Na DOPPS se zato trudijo, da bi jim v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom uspelo vzpostaviti čim več mirnih con. Zaenkrat so na območju Krasa tri mirna območja, v Parku Škocjanske jame, v desnem delu plezališča Osp in v desnem delu plezališča Črni Kal nad Hrastovljami. Po nekaj nesporazumih s plezalci so se zdaj velike uharice tam že zelo lepo udomačile.