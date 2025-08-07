Souporaba vozil je del mobilnosti

Sistem souporabe vozil Avant2Go, ki bo prihodnje leto zaznamoval 10-letnico delovanja, v Sloveniji uporablja blizu 60.000 ljudi. Danes ima več kot 200 prevzemno-vračilnih lokacij še v Avstriji, na Hrvaškem in v Severni Makedoniji, so sporočili iz upravljavca sistema, družbe Avant Car.

»Pred nekaj meseci smo pri številu registracij uporabnikov v aplikaciji Avant2Go presegli mejnik 70.000, pri čemer levji delež ali blizu 60.000 registracij prispevajo slovenski uporabniki. To pomeni, da je souporaba vozil del mobilnosti že vsakega 35. prebivalca naše države,« je zapisal direktor podjetja Avant Car Gašper Žvan.

Zaradi neugodnih trendov visokih cen lastništva vozila se k alternativnim oblikam mobilnosti zateka vse več Evropejcev. FOTO: Avant2go

Danes je v okviru sistema uporabnikom na voljo 700 električnih vozil. Ob okrogli obletnici v družbi napovedujejo številne jubilejne aktivnosti. Prvo napovedujejo za jesen, uvedli bodo funkcionalnost, ki bo uporabnikom omogočala lažje načrtovanje voženj. Sedaj stavijo predvsem na storitev dostavnikov, program GO+ in povezave z letališči.

Danes je Avant2Go navzoč v Ljubljani ter v občinah Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Logatec in Dobrova-Polhov Gradec. V podjetju Avant Car so poudarili, da je poleg domačih širitev v prihodnjem letu cilj tudi nadaljnja internacionalizacija storitve.

Prihodnje leto bodo zaznamovali 10-letnico delovanja. FOTO: Blaž Samec

Napredek električne mobilnosti

Junija 2016 je družba začela delovati v Ljubljani z 12 lokacijami in 30 električnimi avtomobili. Njihov model, da uporabniki za vožnje plačajo po porabi, pri čemer upoštevajo seštevek prevoženih kilometrov in minut najema, za dolge vožnje pa ponujajo navzgor omejeno ceno dnevnega najema vozil, je po njihovih navedbah dobro sprejet. Svojo priložnost vidijo med drugim v tem, da se zaradi neugodnih trendov visokih cen lastništva vozila k alternativnim oblikam mobilnosti zateka vse več Evropejcev. Po julijski analizi JATO so se cene novih avtomobilov med letoma 2020 in 2022 zvišale za več kot 10 odstotkov na leto, medtem ko kupna moč gospodinjstev raste bistveno počasneje, so navedli.

»Povprečni mesečni strošek lastniškega vozila v Evropi znaša med 500 in 900 evri, odvisno od države in tipa vozila. V Sloveniji glede na različne analize znaša med 500 in 700 evri že za kompakten avtomobil,« so dodali. Ob tem so opozorili na še en ključen trend, to je napredek električne mobilnosti.