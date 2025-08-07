SISTEM SOUPORABE VOZIL

Souporaba vozil je del mobilnosti

Sistem Avant2Go v Sloveniji s skoraj 60.000 uporabniki; uvedli bodo funkcionalnost, ki bo omogočala lažje načrtovanje voženj.
Fotografija: Uvedli bodo funkcionalnost, ki bo uporabnikom omogočala lažje načrtovanje voženj. FOTO: Oscar Martin/Getty Images
Odpri galerijo
Uvedli bodo funkcionalnost, ki bo uporabnikom omogočala lažje načrtovanje voženj. FOTO: Oscar Martin/Getty Images

STA
07.08.2025 ob 05:10
STA
07.08.2025 ob 05:10

Poslušajte

Čas branja: 2:49 min.

Sistem souporabe vozil Avant2Go, ki bo prihodnje leto zaznamoval 10-letnico delovanja, v Sloveniji uporablja blizu 60.000 ljudi. Danes ima več kot 200 prevzemno-vračilnih lokacij še v Avstriji, na Hrvaškem in v Severni Makedoniji, so sporočili iz upravljavca sistema, družbe Avant Car.

»Pred nekaj meseci smo pri številu registracij uporabnikov v aplikaciji Avant2Go presegli mejnik 70.000, pri čemer levji delež ali blizu 60.000 registracij prispevajo slovenski uporabniki. To pomeni, da je souporaba vozil del mobilnosti že vsakega 35. prebivalca naše države,« je zapisal direktor podjetja Avant Car Gašper Žvan.

Zaradi neugodnih trendov visokih cen lastništva vozila se k alternativnim oblikam mobilnosti zateka vse več Evropejcev. FOTO: Avant2go
Zaradi neugodnih trendov visokih cen lastništva vozila se k alternativnim oblikam mobilnosti zateka vse več Evropejcev. FOTO: Avant2go

Danes je v okviru sistema uporabnikom na voljo 700 električnih vozil. Ob okrogli obletnici v družbi napovedujejo številne jubilejne aktivnosti. Prvo napovedujejo za jesen, uvedli bodo funkcionalnost, ki bo uporabnikom omogočala lažje načrtovanje voženj. Sedaj stavijo predvsem na storitev dostavnikov, program GO+ in povezave z letališči.

Danes je Avant2Go navzoč v Ljubljani ter v občinah Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Logatec in Dobrova-Polhov Gradec. V podjetju Avant Car so poudarili, da je poleg domačih širitev v prihodnjem letu cilj tudi nadaljnja internacionalizacija storitve.

Prihodnje leto bodo zaznamovali 10-letnico delovanja. FOTO: Blaž Samec
Prihodnje leto bodo zaznamovali 10-letnico delovanja. FOTO: Blaž Samec

Sedaj stavijo predvsem na storitev dostavnikov, program GO+ in povezave z letališči.

Napredek električne mobilnosti

Junija 2016 je družba začela delovati v Ljubljani z 12 lokacijami in 30 električnimi avtomobili. Njihov model, da uporabniki za vožnje plačajo po porabi, pri čemer upoštevajo seštevek prevoženih kilometrov in minut najema, za dolge vožnje pa ponujajo navzgor omejeno ceno dnevnega najema vozil, je po njihovih navedbah dobro sprejet. Svojo priložnost vidijo med drugim v tem, da se zaradi neugodnih trendov visokih cen lastništva vozila k alternativnim oblikam mobilnosti zateka vse več Evropejcev. Po julijski analizi JATO so se cene novih avtomobilov med letoma 2020 in 2022 zvišale za več kot 10 odstotkov na leto, medtem ko kupna moč gospodinjstev raste bistveno počasneje, so navedli.

»Povprečni mesečni strošek lastniškega vozila v Evropi znaša med 500 in 900 evri, odvisno od države in tipa vozila. V Sloveniji glede na različne analize znaša med 500 in 700 evri že za kompakten avtomobil,« so dodali. Ob tem so opozorili na še en ključen trend, to je napredek električne mobilnosti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

mobilnost Slovenija električna vozila Avtomobili promet električni avtomobili avto podjetje Sistem Avant2Go

Priporočamo

Premium
Izpod dek so molele noge: Kočevec Aleš umoril mamo in sedem dni spal ob truplu
Premium
Pred policijsko postajo v mestu suhe robe Miloš s sekiro nad ribniška policista
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom
Planinca v hribih naletela na nekaj neverjetnega: »To je mednarodni škandal!«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Izpod dek so molele noge: Kočevec Aleš umoril mamo in sedem dni spal ob truplu
Premium
Pred policijsko postajo v mestu suhe robe Miloš s sekiro nad ribniška policista
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom
Planinca v hribih naletela na nekaj neverjetnega: »To je mednarodni škandal!«

Izbrano za vas

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.