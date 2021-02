Soseska, kot je še ni bilo

Želite obrniti nov list? Vedno je dobra priložnost za učenje in zabavo. Vedno je čas, da predrugačimo ustaljeni vsakdan – z radovednostjo, entuziazmom, iskricami v očeh in z nekaj poguma. Vse to najdete na vsebinski platformi z živimi video vsebinami, na M SOSESKI , v mestu, kjer vsakdo najde nekaj zase – od uporabnih kuharskih nasvetov, priprave okusnih prigrizkov, športnih namigov, (drobnih) skrivnosti mamic in gospodinj do navdušencev nad retro tehnologijo, kulturo in športom. Vse tematike so na različnih Mercatorjevih družbenih kanalih, in sicer na spletnem mestu www.msoseska.tv, Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTubu in Pinterestu. Več o tem si lahko preberete TUKAJ