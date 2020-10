Sosedova voda ji je zalivala kopalnico

Spet stare težave: sistem spletnih učilnic preobremenjen

Z današnjim dnem se je z vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa spet začel pouk na daljavo za učence v osnovnih šolah od 6. razreda dalje in dijake srednjih šol. A uvodni dan ni minil brez zapletov, tako kot že ob spomladanskem pričetku pouka na daljavo, so številni učenci in učitelji znova imeli težave pri prijavi v sistem Akademske in raziskovalne mreže Slovenije