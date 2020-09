Sosedi nastavil eksploziv, ker naj bi ga čarala

Poškodovana vrata. FOTO: Moni Černe

Ni ga bilo na sodišče

Zgodilo se je v hiši v Žusterni. FOTO: Moni Černe

7 petard so še našli pri njem.

Raje bi v zapor

V petek, 8. maja, minuto pred pol peto popoldne je v Villi Ida v Žusterni močno počilo. Tridesetletni Koprčanje sosedom, tričlanski družini, ki ima stanovanje ob tem, kjer je živel s starši, na kljuko vhodnih vrat namestil eksplozivno sredstvo, petardo cobra 32g, ki sodi med prepovedana eksplozivna sredstva.Na včerajšnji obravnavi na koprskem okrožnem sodišču je bilo slišati, da soinslišali kričanje, potem pa je močno počilo. Mislili so, da gre za bombo. Ko so odprli vrata, so bili priče srhljivemu prizoru. Na tleh je bilo veliko krvi, koščki človeškega tkiva roke, delci eksplozivnega sredstva, luknja na njihovih vratih. Poleg Enesa sta bila na hodniku še njegova mamain oče. V šoku in prestrašeni so poklicali koprske policiste in reševalce.Izkazalo se je, da je nekaj trenutkov prej Enes z lepilnim trakom na kljuko Kuthejevih namestil cobro, da bi, tako je povedal preiskovalni sodnici, prestrašil 62-letno sosedo Đino. Na včerajšnjo obravnavo obtoženega ni bilo, potem ko so mu policisti v prostorih izolske bolnišnice istega dne odvzeli prostost, je odšel v koprski pripor, od tam pa v pripor na psihiatrični oddelek Enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor, kjer je še danes.Mati je poskusila sinovo zlo namero preprečiti, a je bil fizično močnejši.Vrvico petarde, nameščene na kljuko, je prižgal in jo tako aktiviral, v tistem pa je s kolesarjenja prišel njegov oče, pritekel iz kleti v prvo nadstropje in brez razmišljanja, je dejal v preiskavi, prijel za petardo, da bi jo odstranil, v tistem mu je v roki eksplodirala. »Pred dogodkom sem bil s sinom doma, udarjal je z rokami po steni. Rekel sem mu, da potrebuje zdravniško pomoč, a takrat ni imel izbranega niti osebnega zdravnika,« je v preiskavi dejal Pajazit, tudi njega na včerajšnji obravnavi namreč ni bilo.Slišati je bilo, da je bil Enes nekdaj uspešen športnik, z leti se mu je psihično stanje slabšalo, a zdravil se očitno ni nikoli. »Zadnje dni je risal in pisal. Agresiven je bil sicer tudi do nas, pljunil nas je ali odrinil, kakšna tri ali štiri leta je bil tak, zadnje tri mesece pa je bilo doma nevzdržno. Tudi spati ni mogel več,« je dejal njegov oče. Povedal je še, da so imeli s sosedi dobre odnose. Oškodovana družina pa, da se sosedi niso družili, niso imeli odnosov, prepirali pa se tudi niso. Opisali so le dogodek izpred približno leta dni, ko je Enes prišel k njim na vrata in baje dejal, da ve, kaj bo naredil z njimi. Očital je, da je zaradi ptičje hišice, ki je na njihovem oknu, njegov avto pod njo umazan. Medtem je Enes o odnosih s sosedi dejal drugače: »Gospa me je čarala in mi je hotela slabo,« je dejal dan po storjenem kaznivem dejanju.»Ne maram, da me čara. Zato sem jo hotel opozoriti, naj neha. Zlo je treba ustaviti in ne dovoliti, da se širi. Iz mene je hotela narediti invalida prek zraka,« je dejal obtoženi, ki ni bil pod vplivom psihoaktivnih zdravil, snovi ali alkohola. V hišni preiskavi so pri njem našli še sedem takih petard, za katere je povedal, da jih kupoval zadnja štiri leta.Njegov oče, desničar, je zaradi sinovega dejanja utrpel obsežne poškodbe desnice. Amputirali so mu prst, poškodovane ima vse prste z izjemo mezinca, imel je več zlomov členkov, utrpel je raztrganine mišičevja. Po mnenju sodnega izvedenca za medicino je uničen pomemben del njegovega telesa, ostal je skažen za vse življenje.Agović, ki je dejanje priznal in ga obžaloval, je na sodišče naslovil prošnjo, naj se ga premesti iz mariborske psihiatrije v koprski pripor, saj je zdaj psihično stabilen: »Ugovarjam ukrepu obveznega zdravljenja, za moje počutje je bolje, da sem v priporu.« Sodišče o tem ni odločalo.Predsednica senataje za Enesa Agovića, ki je po mnenju oškodovancev hotel ubiti družino, ta ima zaradi tega še nočne more, izrekla ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva na psihiatričnem oddelku mariborske forenzične psihiatrije, ki lahko traja največ pet let. Za povzročitev splošne nevarnosti kazenski zakonik sicer narekuje do deset let zapora. A ker je bil v tistem času bistveno zmanjšano prišteven, torej ni spoznan za krivega, temveč se bo moral zdraviti.