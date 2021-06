ŠOS: Izgubljeno leto študija naj se nadomesti prihodnje leto

Študentska organizacije Slovenije (ŠOS) ob približevanju zaključka študijskega leta poziva ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter vlado, da študentom omogočita dodatno leto študija zaradi izpada študijskega procesa v študijskem letu 2021/22. V ŠOS so poudarili, da je študij na daljavo študente prizadel v več pogledih.



»Kljub koncu epidemije in sproščanju ukrepov študij še vedno ne poteka popolnoma v živo, saj je način izvajanja v domeni posameznih visokošolskih zavodov ali celo nosilcev predmetov. Vmes je minilo tudi že eno izpitno obdobje. Odveč je že ponavljati, da kakovost študija na daljavo ni primerljiva s študijem v živo; z vidika pridobivanja znanja je bilo celotno letošnje študijsko leto izgubljeno,« so poudarili.



Opozorili so tudi na neenakosti v socialnih položajih študentov, zaradi česar je lahko študijski uspeh ogroženih posameznikov nižji. Izpostavili so predvsem nedostopnost kakovostne internetne povezave, deljenje računalniške opreme s sorojenci in pomanjkanje mirnega okolja za koncentracijo ter študij. To lahko vodi v neopravljene študijske obveznosti, so poudarili.

Izrazili so tudi zaskrbljenost glede duševnega zdravja študentov. »Izjemno pomemben dejavnik pri študijski uspešnosti, ki ga je epidemija covida 19 postavila celo na prvo mesto, pa je duševno stanje in zdravje študentov. To je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času epidemije katastrofalno. Kar do 25 odstotkov mladih v starostni skupini med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav depresivne motnje. S tem so mladi psihološko najbolj ogrožena starostna skupina prebivalcev Slovenije,« so zapisali. Kot razlog za tovrstne duševne stiske so navedli predvsem slabši materialni položaj in pomanjkanje socialnih stikov.



Zato od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakujejo, da zagotovi dodatno študijsko leto vsaj za študente, ki so bili v tekočem letu zaradi epidemije izjemno prizadeti. Ob tem so poudarili, da so bili zaradi oteženega študijskega procesa in pomanjkanja socialnih stikov prizadeti vsi študenti, ne le tisti, ki jih je bolezen neposredno doletela. Zato so pristojno ministrstvo in vlado pozvali, da v prihajajočem protikoronskem zakonu zagotovi dodatno študijsko leto vsem študentom, brez dodatnih pogojev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: