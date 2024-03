Soproga poslanca SDS v EU ne more verjeti, da so s te stavbe »odstranili križ« (FOTO)

V Parizu so pretekli teden predstavili podobo uradnega plakata za poletne olimpijske igre, ki že krasi francosko prestolnico. Plakat je ustvaril umetnik Ugo Gattoni, na njem pa je mogoče prepoznati številne stavbe v mestu. Kljub številnim detajlom pa je mnogim, predvsem desno usmerjenim politikom, padlo v oko, da na eni od narisanih stavb ni križa, čeprav ta na stavbi v mestu stoji.

Gre za znamenito stavbo Les Invalides, kjer je med drugim grobnica nekdanjega francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja. V kompleksu stavbe so tudi muzeji in spomeniki, ki so povezani z vojaško zgodovino Francije, nekdanja bolnišnična kapela, dom upokojencev za vojne veterane, gre pa tudi za najvišjo cerkveno stavbo v Parizu z višino 107 metrov.

Uradni olimpijski plakat, ki je med nekaterimi sprožil val razburjenja. FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

Francoski konservativci in politiki desne opcije so omenjenemu uradnemu plakatu nasprotovali in se razburjali nad dejstvom, da na risbah manjkata ne le krščanski križ, temveč tudi francoska zastava. »Tisti, ki so odgovorni za podobo, so bili pripravljeni zanikati Francijo in iti tako daleč, da so izkrivljali resničnost, da bi preklicali njeno zgodovino," je na omrežju X zapisal Francois-Xavier Bellamy iz republikanske stranke.

Nezadovoljna tudi Andreja Valič Zver

Val nezadovoljstva je pljusknil tudi v Slovenijo, kjer se je žena evropskega poslanca Milana Zvera Andreja Valič Zver, sicer tudi mestna svetnica SDS v Kranju, razburila na omrežju X.

»Z uradnega posterja OI 2024 v Parizu je bil odstranjen križ, ki sicer stoji na zvoniku cerkve Les Invalides. Kam plove Evropa? Komu se priklanja? Napačne poteze se vlečejo in izid ne bo dober za Evropo,« je zapisala.

Umetnik: »Gre za fantazijsko utopijo«

Umetnik Ugo Gattoni je plakat ročno narisal v slogu art decoja. Motive naj bi navdihnila »razkošna preteklost mesta«. Na plakatu so med drugim z živahnimi barvami – te je avtor izbiral kar šest mesecev – upodobljene tudi druge znamenitosti poleg Les Invalides, in sicer Eifflov stolp, ki se prebija skozi narodni stadion Stade de France, Grand Palais, Slavolok zmage ...

Na sliki je mnogo podrobnosti, vključno z vsemi 54 olimpijskimi in paraolimpijskimi športi. Risbo je opisal kot »tako podrobno, da si lahko predstavljate, kako se sprehajate po vrtovih Versaillesa«.

Na kritike, da je želel prikriti del francoske identitete, pa je Gattoni dejal, da je zgradbe upodabljal tako, »kot so mi padle na pamet in brez kakršnega koli prikritega motiva. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi bilo natančno – prej fantazijska utopija Pariza v slogu art deco.«

Francoski umetnik Ugo Gattoni. FOTO: Julien De Rosa Afp

Odbor Pariz 2024 se je strinjal in v izjavi zapisal, da so plakati »lahkotna interpretacija prenovljenega mesta stadiona«, da gre torej za umetnost, ne pa zgodovinski popis dejstev.

Umikanje križa pri grških jogurtih

Umikanje ali retuširanje križev s fotografij za množično uporabo ni takšna redkost. Pred leti je manjši vihar tudi med slovenskimi konservativci povzročala embalaža na grškem jogurtu, s katere so proizvajalci z modrih kupol pravoslavnih cerkva izbrisali križe. Takrat se je prah hitro polegel, priča pa smo novim »mini škandalom«, ki jih nekateri izkoristijo tudi za nabiranje političnih točk.