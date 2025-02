Žena nekdanjega sekretarja brutalno nad šefa kuhinje, 6 ljudi ostalo brez službe

Bralec Stane: Od kdaj pa je Opatija slovenska?

Bralec Dare: Sam sem bil na Shri lanki in imam z njihovo hrano dobre in slabe izkušnje.Ne bi se pa hvalil s tem,kako je zaradi njihove pritožbe nekdo izgubil službo.Nekaj empatije in spoštovanja je pa le treba imeti...

Bralka Barbara: A vi to resno!!?? Na podlagi ene kritike,da odpusti šefica 6 ljudi? In to v eni revni državi,kjer delajo ljudje za malo denarja...in da pride avgusta v Opatijo na ribe?? Ste jo vi povabili, ji plačali letalsko karto?Mislim,da se Jadran ne more primerjati s kvaliteto in obilico rib,ki jih Šri Lanka premore-govorim iz izkušenj,ker sva se z možem pravkar vrnila iz te krasne, a revne države...kjer sva uživala v prijaznosti ljudi in tudi dobri hrani,vključno s svežimo, dobro pripravljenimi ribami! Mislim,da ni umestno, da se hvalite s takim dejanjem vaše žene!!

Bralka Gabi: Skrajno nemoralno in sprevrženo.Je to kakšen odnos do ljudi,ki delajo za drobiž.Lahko vas je sram

Bralka Marija: Bog pomagaj osebam, ki 'ocenjujejo' druge na podlagi svojih 'sposobnosti'. Običajno se precenjujejo, druge pa ponižujejo, da bi se počutile več vredne. Škoda. Ogniti se jim je treba s senenim vozom. Res ni pomembno, koliko si izobražen in s katerimi titulami naslovljen, odpreš usta in pokažeš kdo si.

Bralec Boris: Enkrat nadutež, vedno nadutež...