Janša udaril po njej prek twitterja, zdaj je stopila pred kamere in povedala tole

Pred medije je danes stopila vodje delegacije odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Sophie in 't Veld. Po koncu srečanj delegacije s predstavniki medijev, nevladnih organizacij ter uradnih institucij in vlade je povedala, da so se želeli srečati s premierjem in z nekaterimi drugimi ministri, pa jim tokrat to žal ni uspelo.

Kaj so ugotovili

»Javni organi in institucije delujejo, to je dobro, je pa seveda tudi nekaj odprtih zadev. Tisto, kar nas najbolj skrbi, je, na kratko povedano, ton razprave. Člani vlade se spuščajo v razprave, ki so po mojem mnenju neprimerne za civilizirano demokratično družbo. Tovrstne razprave privedejo do klime nezaupanja in ustrahovanja ter vzbujajo dvome in nezaupanje v javne institucije,« je začela s predstavljanjem ugotovitev. Opozarja na številne primere, ko je odločitve glede imenovanj treba izpodbijati na sodišču, izpostavlja zamude pri imenovanju evropskih deligiranih tožilcev pa tudi imenovanja na nacionalni ravni.

Izpostavila tudi financiranje STA

Na koncu je strnila ugotovitve in dejala, da jih skrbijo ton razprave, ustrahovanje in izkoriščanje orodij za krčenje proračunov za šibitev institucij. Po mnenju delegacije je treba takoj zagotoviti financiranje STA in imenovati tožilce za Evropsko sodišče ter ne odlagati imenovanja tožilcev v Sloveniji.

Sledijo kakšne odločitve, morda sankcije?

Kaj sledi po njihovem obisku? Pripravila bo pisno poročilo za odbor LIBE, ki bo pokrilo tudi misije na Slovaškem, v Bolgariji. Potem pa bodo videli, kakšna bo odločitev na strani parlamenta, pravi in 't Veldova. Poudarja, da niso sodišče, da ne bo specifičnih odločitev in sankcij, ampak gre za spremljanje. »Menimo, da obstajajo razlogi, da zadevo še naprej spremljamo,« je še dodala.

O izmenjavi mnenj na twitterju ni imela kaj veliko povedati, saj da ne gre za del misije za spremljanje: »Sem pa že omenila, kakšen je ton javne razprave. Če si na oblasti, potem imaš posebno odgovornost za sam ton razprave. Poskrbeti moraš, da krepiš zaupanje v institucije, in se zavedati, če napadeš posameznika, napadeš s položaja moči nekoga, ki je v šibkejšem položaju.«