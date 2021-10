Sophie in 't Veld: Veliko je zagrenjenosti in zelo ostrih delitev

»Tako žolčne javne razprave še nisem videla. Veliko je zagrenjenosti in zelo ostrih delitev. Vprašali so nas, denimo, zakaj smo se srečali le z levičarji ali le z desničarji. Kot da so le levi in desni Slovenci. To je neumnost. Neumno je ljudi deliti na dva tabora. To ni nedolžno in neškodljivo. Takšno deljenje me skrbi in je zelo resno,« je v pogovoru za RTV Slovenija dejala vodja delegacije odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Sophie in 't Veld. Pravi, če so ljudje priče nenehnim napadom na javne ustanove lahko pride do posledic. Izpostavila je primer v ZDA in dejala, ko je bila mera polna, se je zgodil napad na parlament. »Ljudje so umirali. Slovenija sicer še ni tako daleč. Demokracija se gradi na zaupanje. Če je nezaupanje sistematično, imamo težavo.«

Ocenjuje, da je razlika, če se običajni državljani obmetavajo z žaljivkami ali če se to dogaja na ravni politike, javnih ustanov in so žaljivke uperjene v novinarje.

Delegacija odbora je bila deležna očitka, da je v Slovenijo prišla z izdelanim načrtom, da zruši slovensko vlado. In 't Veldova se je ob tem le nasmejala in dejala, da se je najbolje čim manj ozirati na to, kaj govorijo ljudje. »Posvetili smo se svoji vlogi in mislim, da smo jo opravili. Za nami so dolgi sestanki in dobili smo širok vpogled v situacijo.«

Čeprav se odbor ni sestal z vodilnimi politiki, je bil po njeni oceni obisk uspešen. »Ljudem ne moremo zapovedati, da se sestanejo z nami. Žal nam je, da se nismo sestali z njimi.« Povedala je še, da so se v drugih državah brez težav sestali s predstavniki vlad.

Na očitke, da so se sestali le s predstavniki ene politične smeri, je odgovorila, da delegacija vedno prosi za predloge vse politične skupine, da podajo svoje predloge in da poskušajo tako poskrbeti, da je izbor sogovornikov čim bolj uravnotežen. Sogovornike izbirajo na podlagi več kriterijev, ne le na podlagi kriterija politične usmerjenosti.

Na vprašanje, kaj bo sledilo zdaj, je odgovorila, da bodo v parlamentu predstavili pisno poročilo, ki bo del širšega poročila. Po tem bo sledila javna debata in nato bodo sledili naslednji koraki. »Vlado bodo pozvali naj uredi financiranje STA. Ne le da STA potrebuje financiranje, potrebuje ga čim prej.«