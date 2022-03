Sonja Pungertnik: S tem sem svoji slepoti vzela moč, ki jo je imela nad mano

Pogovor s Sonjo Pungertnik je eden tistih, ki pustijo sled. Pa ne le zato, ker je na drugi strani ravnateljica Ignacijevega doma duhovnosti, samostojna izvajalka in soizvajalka programov za osebnostno in duhovno rast ter duhovna spremljevalka, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih iz leta 2006 in Slovenka leta 2014. Je namreč topla, prijazna in optimistična ženska ter svetilnik vsem s podobnimi ovirami, kot jih ima sama. Nikoli ni gledala na to, kaj bodo drugi naredili zanjo, temveč kaj bo družba z njo pridobila. Lani je med bralke in bralce prišel njen knjižni prvenec z naslovom Misliš resno?, ki si želi porušiti strahove in zidove med svetovoma svetlobe in teme.

