Sonce žge, a nevihte na obzorju: poglejte, kaj napovedujejo vremenoslovci

Slovenijo je danes zajel vročinski vrhunec tedna, saj se temperature po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) povzpnejo tudi do 33 °C, ponekod po neuradnih napovedih celo do 35 °C. A čeprav je jutro začelo sončno in poletno, se vremenska slika lahko hitro spremeni. Že popoldne in zvečer namreč ni izključena možnost krajevnih ploh ali neviht, predvsem v notranjosti in zahodnem delu države.

Ozračje pregreto, nastajajo lahko nevihte

Kot poroča Neurje.si, se nad območjem Alp danes krepi območje visokega zračnega tlaka, ki hkrati prinaša zelo topel zrak. Na višini okoli 1500 metrov nadmorske višine se temperature dvigajo do +17 oziroma +18 °C, kar ustvarja pogoje za visoke temperature na tleh in obenem tudi za nastanek popoldanskih vremenskih motenj.

Zaradi pregretosti ozračja so popoldanske nevihte možne predvsem v notranjosti države, a tudi na zahodu ni izključena kakšna pojava z močnejšimi padavinami in sunkovitim vetrom.

Vroč dan, svež večer

Po podatkih Arsa se bo ponoči oblačnost povečala, v notranjosti Slovenije pa bo še možna kakšna prehodna ploha. Vetrovi bodo zapihali s severovzhodne smeri, na Primorskem pa se bo zvečer okrepila šibka burja. Jutranje temperature bodo razmeroma prijetne – od 15 do 20 °C.

Petek nekoliko bolj svež in spremenljiv

Jutrišnji dan bo vremensko nekoliko bolj umirjen. Na Primorskem bo večinoma jasno s šibko burjo, medtem ko bo drugod sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost razkrojila in vreme bo postopno jasnejše, a v hribovitih predelih še vedno ni izključena kakšna krajevna ploha. Temperature se bodo gibale med 26 in 29 °C, na Primorskem pa tudi do 32 °C.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno poletno vreme, jutri bosta razmeroma sveži.