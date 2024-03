Sonce vam še vedno lahko prinese velike prihranke

NET metering je kot model obračunavanja samooskrbe z električno energijo zelo ugoden za vse, ki so do konca leta 2023 oddali vlogo za soglasje za priključitev sončne elektrarne. Če jim bodo letos odobrili postavitev sončne elektrarne, imajo časa do konca leta 2024, da elektrarno tudi postavijo in so tako še vedno vključeni v shemo NET metering. V okviru tega sistema se presežki pridelane električne energije in njihova poraba po nekem obdobju poračunajo in tako imajo lastniki sončnih elektrarn najugodnejšo shemo samooskrbe.

Ste zamudili uveljavljen model, ki je veljal do letos?

Vsi tisti, ki so zamudili ta rok oddaje soglasja do konca 2023 ali se za novo sončno elektrarno odločajo šele zdaj, pa so vključeni v novo shemo po novi zakonodaji, ki NET meteringa ne omogoča. Od 1. 1. 2024 direktiva EU namreč narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe. Zanje bo obračun električne energije temeljil na mesečni ali letni osnovi. Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije sta določena s pogodbo o samooskrbi in sta v domeni dobavitelja električne energije.

