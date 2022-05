Grosuplje prihodnosti: sonce in dež priklicala vilo Mavrico (FOTO)

Dogodek za vse generacije. Dogodek za prihodnost mesta. Tako so organizatorji poimenovali družabno srečanje, namenjeno vsem občanom Grosupljega pa tudi prišlekom od drugod, s katerim so želeli po dveh letih mrtvila povezati ljudi in jim ponovno zdramiti željo po druženju, povezovanju. Na skorajda intimnem prostoru v Brezju, da so bili meščani resnično z ramo ob rami, po letih osame spet združeni, o kakšni medsebojni razdalji ni bilo ne duha ne sluha.

Ansambel Kvinta je užival.

Na prizorišče barvitih doživetij nedaleč od naselja Sončni dvori, čeprav je sonce tisti dan skoparilo z močjo, naravna sila pa je izza gostih oblakov pošiljala mokre salve, je že od jutra kapljala množica, ki so ji celodnevni tuši z neba resda parali živce, a je vztrajala in se po kratkotrajnih mokrih premorih vračala na prizorišče.

Vila Mavrica

»Grosuplje je še posebno v zadnjih letih privlačen kraj za priseljevanje ljudi, ki želijo iz urbanega pobegniti v bolj zeleno in sproščeno okolje. Obenem je deseta najbolj razvita občina v Sloveniji in se ponaša z zlatim certifikatom​ ISSO, ki izkazuje izjemno kakovost življenja v občini ter uravnoteženo stopnjo razvoja. Kljub nazivom in pridobljenim certifikatom pa ljudem manjka dogajanje – zabavno in kulturno, ki bi občanom ponujalo možnosti za druženje in posledično še večjo kakovost bivanja. Želel bi poudariti, da imam vedno, ko omenjam Grosuplje, v mislih celotno občino z vsemi vasicami in naselji, ki mnogokrat ostanejo pozabljeni. In ravno to je bila vzpodbuda za nastanek našega društva Grosuplje prihodnosti. Pogovarjali smo se z ljudmi, jim prisluhnili in ukrepali,« je o nameri po vnosu obilice zabave in kulture v sicer zaspani kraj, kot ga Grosupeljčani radi poimenujejo, povedal ustanovitelj društva Boštjan Boh, ki je z dobro uigrano ekipo na enem mestu združil lokalne ponudnike hrane in pijače, športne klube, zdravstveno-izobraževalne ustanove, obrtnike in glasbene talente Glasbene šole Grosuplje.

Družinski dan, kot se šika, pogled na mlade družine z razigranimi otroki je bil zgovoren; že v poznem dopoldnevu so se najmlajši do sitega naužili športnih in doživljajskih avantur. Malce večji kratkohlačniki so se prelevili v kavboje in zajezdili krotkega konjička, malčki pa so vriskali na hrbtu radovednega ponija. Po izkustvu na ranču so jih v roke vzeli domači gasilci in jim postregli z obilico vode, s katero so morali precizno ukrotiti rdečega petelina, pa tudi gasilski tovornjak jih je pritegnil s svojo mogočnostjo in pestro opremo v notranjosti. Nedaleč stran so lahko pokukali v reševalno vozilo, ki je za vsak primer stalo ob strani prizorišča, a posredovanje v resnici ni bilo potrebno.

Deklicam so spletne lasne spletične kodrale grive ali pletle kite. V kratkem času so se otroci lahko prelevili v svojo najljubšo žival, saj so jih mojstri obraznih poslikav umetelno preobrazili v kačo, pajka ali hrčka. Zakaj živali? Posebno doživetje je bilo namreč božanje eksotičnih živali, nekateri so prvič prijeli kačo, nestrupenega goža, in občutili vznemirjenje ob stiku s plazilcem. Eksote jim je pobližje predstavila biologinja Nika Leben, ki je živalce pripeljala z Bleda, kjer ima dom njena razstava Čudežne zverinice – Magical Beasts, na tovrstnih dogodkih pa že petnajst let ozavešča in izobražuje najmlajše.

Sladkorna pena in kokice so šle otrokom v slast, malčki so segali tudi po pisanih balonih s helijem.

»Moji dekleti, Evita in Olessia, sta bili zelo zasedeni. Ravno poslikava obraza omogoča, da živali, ki so sicer dostikrat predmet strahu ali gnusa, predstavimo v lepši luči – kot ljubko risbo, ki krasi obraz ali roko,« je povedala lastnica eksotov, ki je morala poskrbeti, da živali tudi zaradi vremenskih nevšečnosti ne bi bile pod stresom. »Pri nižjih temperaturah seveda dodamo ustrezne grelce, prav tako prilagodimo izbor vrst. Ker je bilo dokaj hladno, smo s sabo nesli večinoma členonožce in glodavce, tropski vrsti sta bili le dve, saj tudi ameriški goži živijo v zmernem podnebnem pasu. A navdušenje ekipe, otrok in družin je bilo opazno.«

Obiskovalci so seveda lahko spoznali tudi živali, ki so jih bolj vajeni, konje, in lokacije, kjer ponujajo jahanje ali doživetje na ranču. Na stojnicah so se lokalni obrtniki predstavili s svojimi izdelki in storitvami, preleteli pestro ponudbo uspešnih športnih klubov v občini in se pomerili v košarki, nogometu, odbojki, doživeli fitnes na prostem ali se popeljali s srfom na kolesih.

Kjer sta dež in sonce, je tudi mavrica. In res se je prikazala. Čarobni nebesni pojav v podobi vile Mavrice je poosebila vsestranska ustvarjalka, vzgojiteljica, blogerka in umetnica Mateja Vrhovc Mestnik, iskrena in iskriva dama, ki sta jo vedoželjnost in hlepenje po novih znanjih pripeljala za sopotnico otrok.

Skupini Valvasor se je spet pridružil pevec in organizator prireditve Boštjan Boh. FOTOGRAFIJE: Grosuplje prihodnosti

»Mali ljudje velikega formata, kot imenujem otroke, me bogatijo,« je spoštljiva do najmlajših, ki jih nagovarja skupaj z odraslimi. »Vila Mavrica je na dogodek prišla delit med ljudi svojo mavrično energijo. Otrokom je s svojo prisotnostjo pobožala srčke. Odrasle je prišla spomnit, da je pomembno, da negujejo svojega notranjega otroka in da začutijo otroke na srčni frekvenci in jih ne poskušajo razumeti na umski frekvenci. V ta namen sem otrokom delila mavrična peresa, na katerih so zapisana različna sporočila, ki pomagajo odraslim, da se približajo otrokom na njihov način. Odrasli lahko z otroki pletemo pristno vez samo na njihov način in ne na odrasli način,« in je s svojo židano marelo širila nasmehe in dramila čuječnost.

Prvi v nizu dogodkov

Ker bo korona še nekaj časa v naših mislih in stikih, je Zdravstveno-vzgojni center, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Grosuplje, poskrbel za prikaz pravilnega razkuževanja rok. Opravili so tudi nekatere meritve in postregli z obilico koristnih informacij. »Naš ZVC je usmerjen predvsem v preventivne programe, ki spodbujajo zdrav način življenja in so v pomoč pri reševanju težav, nastalih v zvezi s preveliko telesno težo, premalo gibanja in nezdravim življenjskim slogom.

Na stojnici so si obiskovalci lahko dali izmeriti krvni tlak in krvni sladkor. Ob meritvi so pridobili koristne nasvete v zvezi z rezultatom. Ponudili smo jim letake s poučnimi vsebinami o zdravem načinu življenja in vabili na različne delavnice, ki jih organiziramo v maju: povišan krvni sladkor, povišan krvni tlak, povišane maščobe v krvi, spanje, tematski pohodi, občinski testi hoje, pohodi na okoliške hribe,« je naštela dipl. medicinska sestra s spec. znanji Klavdija Zakrajšek.

Glasbeni repertoar so v glavnem začinili domači glasbeniki. »Po več deset letih so skupaj nastopili bandi, ki so se ravno za ta dogodek znova povezali, kar je vsemu skupaj dodalo še posebno nostalgično noto,« jim je zrak v pljuča pihnil Boštjan Boh, ki je tudi sam spet obudil prvi glas nekoč priljubljene lokalne skupine Valvasor, zdaj pa z drznim korakom ustvarja Grosuplje prihodnosti.

Vse projekte lahko uspešno izpeljemo, če le prisluhnemo ljudem, gremo do ljudi in smo ljudje.

»Občutek, ko je med seboj povezano mlado in staro, je fenomenalen. Želimo si, da bi bilo tega v prihodnosti še več. Tudi odzivi krajanov so izjemno dobri – tisti, ki niso mogli obiskati dogodka, so lahko prenos spremljali v živo prek facebooka, ki se je tudi v našem primeru izkazal za izjemno učinkovit povezovalni kanal. Z veseljem lahko trdimo, da je Dogodek za vse generacije dosegel naša pričakovanja in upravičil svoje ime. Vsekakor pa si želimo, da je le prvi v nizu številnih dogodkov, ki bodo popestrili naša življenja, predvsem pa znak, da lahko vse projekte uspešno izpeljemo, če le prisluhnemo ljudem, gremo do ljudi in smo ljudje.«

Gasilci so jim pomagali zbijati rdečega petelina.

Kače se otroci niso ustrašili.

Nekateri so si dali izmeriti sladkor in pritisk.

Pri lokalnih obrtnikih so se lahko preizkusili v ročnih spretnostih.