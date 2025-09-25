  • Delo d.o.o.
ZLOMILA SE JE

Solze nekdanje policistke Lidije: »Dejstvo je, da sem storila, kar mi očitajo«

Preobrat na sojenju nekdanji pomočnici načelnika PP Lendava. Lidija Kocet neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov.
V covidnih časih je številnim približevala poklic policistke (Lidija Kocet je prva z desne). Foto: Lendavainfo.com
V covidnih časih je številnim približevala poklic policistke (Lidija Kocet je prva z desne). Foto: Lendavainfo.com
Andrej Bedek
 25. 9. 2025 | 07:00
3:34
A+A-
Na sojenju je Lidija Kocet, nekdanja policistka in pomočnica načelnika Policijske postaje Lendave, sprva zanikala, da je prestopila črko zakona. Zdaj pa se je pokesala. »Dejstvo je, da sem storila, kar sem mi očita,« je jokaje klonila. Tako je priznala, da je neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov. Žrtev zarote V največji razpravni dvorani soboške sodnije je bilo vse nared, da sodnik Stanislav Jug začne glavno obravnavo proti Lidiji Kocet, nekdanji pomočnici načelnika Policijske postaje Lendave. Na hodniku pred dvorano št. 12 so bile že nekatere vabljene priče, zaslišati bi ...

07:30
Premium
Novice  |  Slovenija
SODIŠČE ODLOČILO

Urbanija mora plačati Veselinoviču: »To je za vse grdobije, ki sem jih bral o sebi!«

Nekdanji šef Ukoma je nekdanjemu direktorju STA očital, da je odpustil umirajočega.
25. 9. 2025 | 07:30
55 KAZNIVIH DEJANJ

Najstnika, ki je v zagrebški šoli umoril sedemletnika, privedli pred sodnika (FOTO)

Decembra lani je z nožem vstopil v osnovno šolo Prečko ter ranil osem ljudi, med njimi pet otrok.
25. 9. 2025 | 07:19
KORONSKA POTRDILA

Novomeška medicinska sestra priznala goljufijo: če kazni ne plača, sledi zapor

Medicinska sestra izdajala lažna potrdila o testiranju za covid-19. Po priznanju krivde 16.000 evrov kazni.
25. 9. 2025 | 07:10
ZLOMILA SE JE

Solze nekdanje policistke Lidije: »Dejstvo je, da sem storila, kar mi očitajo«

Preobrat na sojenju nekdanji pomočnici načelnika PP Lendava. Lidija Kocet neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov.
25. 9. 2025 | 07:00
UŽIVAJMO V TESTENINAH

Brezglutenske ali klasične testenine? Veliki test, ki razkriva resnico

Na prvi pogled imata obe vrsti testenin podobno kalorično vrednost, približno 350–370 kalorij na 100 gramov. A razlike se pokažejo pri glikemičnem indeksu.
25. 9. 2025 | 06:49
NATAŠA PRIVOŠNIK, DOBITNICA ONINEGA PERESA

Kar naenkrat se lahko znajdem na oni strani, meja je zame izredno tanka

Zmagovalka Onine zgodbe 2025 je Nataša Privošnik, katere življenje se bere kot oda neustavljivi človeški esenci. Rojena s totalnim enostranskim razcepom trdega neba, mehkega neba, čeljusti in ustnice je doslej prestala kar 19 zahtevnih operacij, med drugim na možganih in kar štiri na odprtem srcu, ter premagala raka.
25. 9. 2025 | 06:45

