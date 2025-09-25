Solze nekdanje policistke Lidije: »Dejstvo je, da sem storila, kar mi očitajo«

ZLOMILA SE JE

Preobrat na sojenju nekdanji pomočnici načelnika PP Lendava. Lidija Kocet neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov.

Na sojenju je Lidija Kocet, nekdanja policistka in pomočnica načelnika Policijske postaje Lendave, sprva zanikala, da je prestopila črko zakona. Zdaj pa se je pokesala. »Dejstvo je, da sem storila, kar sem mi očita,« je jokaje klonila. Tako je priznala, da je neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov. Žrtev zarote V največji razpravni dvorani soboške sodnije je bilo vse nared, da sodnik Stanislav Jug začne glavno obravnavo proti Lidiji Kocet, nekdanji pomočnici načelnika Policijske postaje Lendave. Na hodniku pred dvorano št. 12 so bile že nekatere vabljene priče, zaslišati bi ...