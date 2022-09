Kar živahno, razigrano in veselo je bilo v ampelografskem vrtu na Popovem bregu nad Dobrovnikom. S pomočjo občine Dobrovnik, dvojezične OŠ Dobrovnik, Zavoda za okolje in turizem ter Slovenskih vinskih vitezov so namreč pripravili tradicionalno, že 15. mednarodno otroško trgatev. Trgatve, na kateri so se osnovno- in srednješolci spopadli z okoli 800 trsi in kar sedemdesetimi različnimi sortami grozdja iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel ter iz sosednje Madžarske, se letos niso udeležili otroci osnovnih šol iz Štrigove (Hrvaška) ter Lentija in Rediča (Madžarska), kot je bilo to običajno, p...