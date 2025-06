Alarm iz šolskih klopi: psihologinja Katja o hudih stiskah slovenskih učencev

Duševna stiska ni več tabu – k šolskemu psihologu prihajajo vse mlajši otroci, stiske pa so vse globlje in pogostejše. V času, ko je šolski vsakdan vse bolj prežet s pritiskom, pričakovanji, socialnimi primerjavami in strahom pred neuspehom, šolski psihologi opozarjajo na porast števila mladoletnikov, ki poiščejo pomoč – najpogosteje zaradi anksioznosti, motenj pozornosti, težav z vrstniki in občutka ujetosti v lastne ali tuje visoke standarde. Vse to opaža tudi Katja Repolusk, šolska psihologinja in svetovalna delavka na OŠ Selnica ob Dravi, ki deluje tudi v Društvu psihologov Slovenije.

Zaznavate porast števila mladoletnikov, ki poiščejo pomoč šolskega psihologa? V katerih starostnih skupinah se ta porast najbolj kaže?

Šolskega psihologa ali svetovalnega delavca poiščejo učenci različnih razredov, samostojno pogosteje starejši, mlajši pa bolj na pobudo staršev ali učiteljev, zlasti razrednikov, ki so pri določenem otroku opazili stisko oziroma večjo spremembo v vedenju. Pomoč za prijatelja pridejo poiskat tudi vrstniki.

V zadnjih letih opažam številčno več obravnav, številne obravnave pa so tudi kompleksnejše, ko le-te trajajo dlje časa ali otrok poleg pomoči v šoli potrebuje še zunanjo pomoč strokovnjaka.

Katere so trenutno najpogostejše težave, s katerimi se otroci obračajo na vas?

Najpogostejše težave, zaradi katerih učenci prihajajo na pogovor, so še vedno medosebni odnosi in izzivi na tem področju – medvrstniško nasilje, nesporazumi, izločanja, reševanje konfliktov itn. (pogosto zelo prepleteno z dogajanjem na družbenih omrežjih), pa tudi osebne stiske, povezane s slabo samopodobo, z motnjami razpoloženja, kot je anksioznost, težavami v domačem okolju ali težavami, povezanimi z učnim delom, kot so koncentracija, pozornost, nemir, težave z učenjem nasploh, nakopičene težave z opravljanjem šolskih obveznosti, odklanjanje šole.

Ali ob koncu šolskega leta zaznavate več stisk ali klicev na pomoč s strani učencev oziroma njihovih staršev?

Ob koncu vsakega šolskega leta se stres, povezan s šolskimi obveznostmi, stopnjuje. Zlasti izrazit je pri učencih, ki sproti ne opravljajo obveznosti in si nakopičijo številne zadolžitve zadnji mesec pred zaključkom. Takrat pogosto potrebujejo pogovor in pomoč pri načrtovanju obveznosti ter razumevanje in spodbudo.

Stiske zaznavamo tudi pri učencih, ki doživljajo strah pred neuspehom, doživljajo tesnobo pred ocenjevanji, si sami zastavljajo nerealno visoke cilje in posledično doživljajo razočaranja, ko ne dosežejo lastnih pričakovanj, ali imajo previsoka pričakovanja njihovi starši. Pomembno se mi zdi, da v domačem okolju otroka podprejo, ga spodbujajo, mu pomagajo pri načrtovanju in organizaciji učenja, ob težavah stopijo v stik s šolo.

Kakšno vlogo imajo učitelji pri preprečevanju šolskih stisk in kako lahko s svojim pristopom k poučevanju ustvarijo bolj spodbudno učno okolje za učence?

Pomembno je, da učitelji v šolah poleg spoznavanja učne snovi dovolj časa namenijo veščinam učenja, organizacije, načrtovanja, spodbujajo tudi sodelovalno učenje in medvrstniško pomoč ter učencem skozi način dela sporočajo, da je učenje proces, v katerem je pomembno delati sproti, v primeru težav poiskati pomoč in v katerem je dovoljeno delati napake.

V takšnem spodbudnem učnem okolju bodo učenci doživljali manj šolskega pritiska. Pri učencih, ki doživljajo veliko stisk, povezanih z opravljanjem šolskega dela, so te običajno povezane z večjo tesnobnostjo, anksioznostjo, nizko samopodobo, slabimi učnimi navadami, lahko tudi nespodbudnim domačim okoljem, posledično takšni učenci lahko razvijejo psihosomatska obolenja, utrdijo nizko samopodobo, lahko pride do odklanjanja šole ipd.

Kdaj se vključi šolski psiholog in kako pomembno vlogo ima pri zgodnjem prepoznavanju težav?

Vloga šolskega psihologa je ključna pri zgodnjem prepoznavanju in obravnavi duševnih stisk otrok in mladostnikov, pa tudi učitelji pogosto potrebujejo oporo, pomoč, svetovanje – tako zaradi številčnosti otrok z različnimi težavami kot kompleksnostjo težav.

Z ustreznim sodelovanjem vseh deležnikov – učiteljev, staršev, vrstnikov in v določenih primerih zunanjih strokovnjakov – lahko ustvarimo varno in spodbudno okolje, kjer se mladi počutijo slišane, sprejete in podprte in v takem okolju bo tudi učenje uspešnejše in bolj učinkovito.

Šolski psiholog ali svetovalni delavec se običajno vključi, ko je zaznana večja, akutna stiska ali stiska traja dlje časa. Običajno nam o stiski otroka poročajo učitelji, zlasti razredniki, starši ali pa vrstniki, ki jih skrbi za svojega prijatelja.

Opažate, da se fantje in dekleta soočajo z različnimi vrstami stisk? Kdo pogosteje išče pomoč?

Samostojno pogosteje poiščejo pomoč dekleta. Običajno deklice stisko kažejo v čustvenih spremembah, kot so umik, jok, zaskrbljenost, strah ipd., fantje pa v vedenju - povečan nemir, prepiri, konflikti, agresivnost, razdražljivost.

Prvo pomoč učenci običajno iščejo na spletu ali pri prijateljih. Mladi so danes po eni strani dobro ozaveščeni o številnih duševnih težavah, po drugi strani pa je ravno zaradi poplave različnih informacij na spletu njihovo poznavanje tovrstnih vsebin pogosto preveč posplošeno, poenostavljeno, tudi napačno. Sicer pa so mladi danes odprti za pogovor, ne samo o stiskah, ampak tudi o raznih temah, ko naslavljajo duševno zdravje.

Kako učinkovito lahko v sedanjem sistemu pomagate učencem, ki potrebujejo nujno psihološko pomoč?

Izzivov v svetovalni službi je skozi celo leto veliko, pomembno pa je, da jih rešujemo sproti, da se stiske ne kopičijo in da učenci dobijo občutek, da so slišani in razumljeni, tudi ko naredijo nekaj narobe.

Pomagamo jim razumeti vzvode njihovega vedenja in iskati načine, kako spremeniti svoje vedenje, da bodo dobro delali zase in za druge, za skupnost.

Učimo jih, da so vsa čustva dobra (ne pa nujno prijetna) in služijo kot notranji kompas, ki usmerja njihovo vedenje. Pri tem pa je pomembno, da s svojim vedenjem ne škodijo ne drugim, ne sebi. Velikokrat je ravno tisti prvi stik, ko otrok zaupa o svoji stiski, ključnega pomena, da se opredeli narava težav in nudi ustrezna pomoč.

Kje so morda vrzeli?

Kadar šolski psiholog/svetovalni delavec oceni, da bo otrok potreboval zunanjo, specialistično obravnavo, pa naletimo na veliko težavo našega sistema, to so izjemno dolge čakalne dobe, v primeru obravnav pa je povezanost celostnega sistema slaba (šole-zunanje institucije). Težava je tudi v tem, da veliko šol nima zaposlenega psihologa, ki bi lahko ustrezno nudil tisto prvo in hitro pomoč. Kjer pa psihologi so, pa pogosto ne zmorejo pokriti vseh potreb za učence šole.

Ali se starši dovolj pogosto vključujejo v obravnavo otrokovih težav? Kaj si želite, da bi vedeli ali razumeli starši otrok z duševnimi stiskami?

Sodelovanje s starši je pri reševanju kakršnihkoli stisk otroka izjemno pomembno. Predvsem je pomembno medsebojno zaupanje in razmejitev, kaj lahko oziroma mora narediti šola (postavljanje meja, nudenje strokovne pomoči na ravni šole, napotitev v zunanjo institucijo, če pomoč presega kompetence šole) in kaj lahko oz. morajo narediti starši (postavljanje meja, rutine, pomoč otroku v domačem okolju).

Večina staršev je skrbnih in se ustrezno odziva (v primeru stiske pomagajo, poiščejo pomoč, sodelujejo z nami pri reševanju težav), so pa tudi starši, ki bodisi zanikajo stiske, ali jih minimalizirajo, pa tudi starši, kjer stiska otroka skorajda določa njihov vsakdan, in ne zmorejo ponovno vzpostaviti ustreznih, zdravih odnosov.

Ob pojavu duševne stiske pri otroku se mi zdi pomembno zavedanje, da se duševna stiska lahko zgodi komerkoli, da stiska ni znak šibkosti in da jo je ob pogovoru in pomoči možno ustrezno premostiti; ob večjih stiskah tudi ob pomoči zunanjih strokovnjakov – psihologov, kliničnih psihologov in pedopsihiatrov v zdravstvenih ustanovah, Svetovalnih centrih in drugih.