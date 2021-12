Šolniki: Politika si želi prevelik vpliv pri imenovanju ravnateljev

Klara Skubic Ermenc, predstojnica oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete UL, je predstavila stališča delujočih v vzgoji in izobraževanju o predlagani noveli zakona o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja, imenovane ZOFVI. Ta bo danes obravnavana na odboru za izobraževanje v državnem zboru. »Vsi ocenjujemo, da gre za izjemno sporen predlog, ki bo vplival na politizacijo šol, prispeval pa bo tudi k krhanju njihove strokovnosti.« Opozorila je, da smo v času epidemije priča številnim političnim posegom, ki nimajo nič skupnega s premišljenimi ukrepi in rešitvami. Ministrstvu so že večkrat iz različnih združenj šolnikov očitali nedejavnost, ki po njenem povzroča v osnovnih in srednjih šolah velik kaos. »Učitelji in ravnatelji izgorevajo, ker so prisiljeni v dvojno delo in nenehno improvizacijo. Za dan naprej ne vedo, kako bodo izvedli naslednji dan. S tem se izgubljajo znanje in kakovost izobraževanja. Pristojni so nedejavni pri zagotavljanju strokovnosti, so pa precej bolj drugje. Bolj kot kakovost jih zanima način, kako bi si politiki na lokalni in državni ravni priborili večji vpliv.«

Novela kaže na to, da bi politika želela več vpliva na imenovanje ravnateljev, na pedagoško raziskovanje in na vzgojne cilje javnega šolstva. »Čas je, da povemo jasno in glasno, da je dovolj. Šolstvo mora biti vodeno strokovno in odmaknjeno od dnevne politike in odprto za vse otroke in mlade ne glede na prepričanja in gmotni položaj njihovih družin,« meni Skubic Ermenčeva. Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj se je pridružila temu mnenju. Nevarnost novele vidijo predvsem pri sestavi članov svetov zavoda. Prepoznavajo, da bi lahko bile te spremembe usmerjene v večji vpliv pri izbiri ravnatelja. Zahtevamo, da ostane sedanja sestava, kjer je zagotovljeno dovoljšnje število strokovnih delavcev pri odločitvah zavodov. S tem bi ravnatelje spravili v podrejen položaj, je opozorila tudi predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan: »Ne gre za manj zahtevne spremembe zakone, kot bi nas radi prepričali predlagatelji. Če bi si sprememb res želeli, bi v spremembe vključili stroko, ampak tega ni zaznati.«

Predsednik upravnega odbora Pedagoškega inštituta Damijan Štefanc je poudaril, da je šolstvo trenutno še eden redkih podsistemov v državi, ki še ni podlegel strankarskemu vplivu, ker so vanj vgrajene varovalke, ki tak vpliv preprečujejo. Sestava šolskega sveta je eden izmed teh. Tega bi radi zdaj spremenili.

Branimir Štrukelj iz Sviza sporoča ministrstvu, da so pri zaposlenih v vrtcih in šolah zbrali čez 24.000 podpisov proti spremembam svetov šol in vrtcev in pravi: »Kako lahko ministrstvo in ministrica to spremembo podpirajo ob takem zavračanju v stroki. Od kod taka podpora, ki pomeni strankarski vpliv v šolah in vrtcih?« Po njegovem mnenju ta novela kaže nezaupanje do učiteljstva, čeprav mednarodne ocene kažejo njihovo dobro delo in dobre rezultate. Štrukelj: »Ali bi radi scenarij iz Črne gore? Tam se zamenjajo vsi ravnatelji šol, ko se zamenja minister za šolstvo?«