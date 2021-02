Šole zaprli, potem pa šok: PCR-testi šolnikov negativni

Torkovo ponovno testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih na širšem območju Kranja, kjer je bilo v ponedeljek kar 13,3 odstotka testiranih na hitrih testih pozitivnih na novi koronavirus, prinaša večinoma negativne izvide tako ponovljenih hitrih testov kot tudi PCR-testov. Nekateri otroci so se tako danes že lahko vrnili v vrtce in šole.

Ponovno na test

Na Osnovni šoli Stražišče, kjer je bilo na ponedeljkovem testiranju 22 zaposlenih pozitivnih, je ponovno testiranje pokazalo dve okužbi, in sicer eno pri nepedagoškem delavcu ter drugo pri učitelju predmetne stopnje. Ostalih 20 je prejelo negativne izvide ponovljenega hitrega testa, 15 pa tudi negativne izvide PCR-testa, medtem ko jih pet na izvide še čaka in naj bi jih prejelo dopoldne.



Kot kaže, se bo vseh 20 pedagoških delavcev v četrtek lahko vrnilo na delo v šolo in vrtec. Ker še nimajo vseh izvidov oziroma so bili ti prepozni, so tisti oddelki, ki so po ponedeljkovem testiranju morali v karanteno, tudi danes ostali pri pouku na daljavo. Doma je ostalo 150 otrok prve triade in 77 vrtčevskih otrok, je za STA povedal ravnatelj Pavel Srečnik.



Ob tem so se pojavile polemike, ali se kljub negativnemu kontrolnemu PCR-testu učitelji sploh lahko vrnejo v razrede, saj je odločitev o tem prepuščena posameznim zdravnikom. »Zaradi nejasnosti sem v torek klical epidemiologinjo in jo prosil, naj pove, kako je s tem, da vemo, kako ravnati. Povedala je, da gre lahko, kdor je na PCR-testu negativen, delat,« je pojasnil Srečnik.



Z epidemiologinjo so se posvetovali tudi v Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, kjer je bilo na ponedeljkovem testiranju 12 pozitivnih. Pomočnica ravnatelja Petra Lesjak je do zdaj prejela negativne izvide PCR-testov za 10 izmed njih, dva pa še čaka. Na podlagi v torek zvečer prejetih rezultatov so danes že ponovno v šoli vsi oddelki vrtcev in podružničnih šol, trije oddelki na matični šoli pa zaradi čakanja na rezultate danes še ostajajo v karanteni. Otroci se lahko vrnejo v šole

Tudi v Kranjskih vrtcih so v torek zvečer klicali starše številnih otrok, da se lahko danes vrnejo v vrtec. Zaradi ponedeljkovih pozitivnih rezultatov na hitrih testih pri 17 zaposlenih so v karanteno poslali 126 otrok v desetih oddelkih. Rezultati torkovega dodatnega testiranja pa so pri 12 zaposlenih pokazali negativen izid in ti so se danes že vrnili v službo, je za STA povedala ravnateljica Tea Dolinar.



Otroci šestih oddelkov od desetih, ki so bili v torek zaprti, so se tako danes vrnili v vrtec, še za dva oddelka pa Dolinarjeva računa, da se bosta lahko vrnila v četrtek. Trije zaposleni so imeli namreč drugi hiter test negativen, čakajo pa še rezultat PCR-testa in so danes doma. Dva zaposlena pa se dodatnega testiranja po odločitvi zdravnika nista udeležila, tako bosta dva oddelka ostala v karanteni.



Ravnatelji si ne predstavljajo še enega takšnega ponedeljka in torka, zato upajo, da bo država uredila situacijo. »Iz dneva v dan ravnatelji, učitelji, starši in otroci do večera čakamo, ali bo pouk v šoli ali ne bo. To je norišnica in tako ne gre naprej,« je izpostavil Srečnik. Da je takšno stanje nevzdržno, je opozorila tudi Dolinarjeva.



Poleg tega jih skrbi še, da bi zaradi lažnega preplaha, ki so ga je povzročili ponedeljkovi izvidi, na Gorenjskem zaprli šole in bi tudi prva triada ponovno prešla na pouk na daljavo. Visoko število ponedeljkovih pozitivnih testov, ki so se zdaj večinoma izkazali za lažno pozitivne, je namreč po podatkih sledilnika covida 19 epidemiološko sliko Gorenjske, ki je bila prej stabilna na sredini rdeče faze, skokovito dvignilo na mejo s črno fazo.

