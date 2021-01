Šole in vrtce odprti: to so novosti, ki jih čakajo

Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo in kljub odkritemu angleškemu sevu novega koronavirusa se danes v devetih regijah v šole znova vračajo učenci prvega triletja, vrtci pa začenjajo znova sprejemati vse otroke. Pred tem so se morali vsi zaposleni, ki bodo fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati. To bodo morali ponavljati vsak teden.



Svoja vrata tako danes odpirajo šole in vrtci v Osrednjeslovenski regiji, Gorenjski, Primorsko-notranjski, Obalno-kraški, Koroški, Podravski, Pomurski, Savinjski in Zasavski regiji.



Pouk prvih treh razredov osnovne šole bo potekal po modelu C, kar pomeni v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj ne bodo smele mešati. Kako velike bodo, da bo pouk še varen in izvedljiv, je prepuščeno presoji ravnateljev. Šole morajo izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa. Ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti ne bo. Razen v prvem razredu bodo neobvezne izbirne predmete izvajali na daljavo. Dnevi dejavnosti se lahko za učence izvajajo le v prostorih šole.

V šolske klopi se vrača 53.000 učencev, v vrtce 75.000 otrok

Učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih ne bodo smeli zapuščati. Če bo mogoče, bodo v učilnicah tudi malicali. Pouk športne vzgoje naj bi potekal v športni dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, naj bi bili razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo, šola mora pri tem voditi tudi natančno evidenco.



V šolske klopi se sicer vrača nekaj več kot 53.000 učencev prvih treh razredov, v vrtce pa skoraj 75.000 otrok. Otroci s posebnimi potrebami so pouk začeli pred dobrimi tremi tedni.

