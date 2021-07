Šolarji rešili 9500 dreves

Tudi letošnja zbiralna akcija odpadnega papirja je dokazala, kljub precej drugačnim okoliščinam, da šolarji zmorejo in jim je mar za naš planet. V tokratni akciji so namreč šolarji na Celjskem zbrali 564 ton odpadnega papirja, kar je 33 ton več kot v preteklem šolskem letu. Zmagali pa so učenci iz OŠ Hudinja, ki so stalnica že nekaj generacij, kar je predvsem zasluga neumorne mentorice Darje Heiligstein, ki predano spodbuja otroke k zbiranju te dragocene surovine. Na drugo mesto so se po količini zbranega papirja uvrstili učenci OŠ Glazija, na tretje pa OŠ Ljubečna. Ker imajo šole različno število učencev, se primerjajo količine zbranega papirja na učenca v osnovnih in posebej v podružničnih šolah. Med slednjimi je prvo mesto zavzela POŠ Kalobje, drugo mesto POŠ Trje in tretje POŠ Socka.



Šole sodelujejo v akciji, ker s tem krepijo okoljsko zavest pri učencih, hkrati pa jim zbrani denar, ki ga dobijo od družbe Simbio, predstavlja pomemben finančni vir za tiste aktivnosti, ki jih pokrivajo iz šolskih skladov. »Dobesedno vsak list papirja šteje. Šest listov recikliranega papirja pa prihrani en liter vode. Le eno drevo lahko prečisti 25 kilogramov onesnaženega zraka v enem letu, tona recikliranega papirja pa prihrani v naravi 17 malih dreves, kar pomeni, da so otroci v letošnji akciji pred smrtjo rešili kar 9500 dreves,« je ponazoril pomen ločevanja papirja in akcije direktor družbe Simbio mag. Marko Zidanšek. Z doslednim ločevanjem odpadkov lahko snovno predelamo odpadke v nove surovine in s tem ohranjamo dragocene naravne vire. »Ozaveščenost otrok in zdravo okolje tudi v prihodnosti sta za našo družbo za ravnanje z odpadki Simbio ključni vrednoti, zato je tudi odkupna cena kljub nihanju na trgu surovin stimulativna,« je še dodal Zidanšek, ki upa, da bodo naslednje leto ponovno lahko pripravili tudi zaključno prireditev za otroke in mentorje ter se z njimi tudi podružili, saj letos epidemiološke razmere tega še niso dovoljevale.

