Šolarji pozdravili poletje in zbrali 5546 evrov

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je ob sodelovanju učencev, zaposlenih in zunanjih prostovoljcev letos že 18. zapovrstjo organizirala dobrodelno prireditev Pozdrav poletju. Prostovoljni prispevki obiskovalcev so namenjeni šolskemu skladu, letos so zbrali 5546 evrov. »Pozdrav poletju je poleg Novoletne tržnice glavna prireditev, na kateri zbiramo sredstva za šolski sklad,« je pojasnil ravnatelj največje sevniške šole Aleš Tuhtar.

Prireditev je potekala v parku pred šolo, na igrišču in v učilnicah.

Tekmovali so, kdo je bolj bolan.

V parku pred šolo, na igrišču in v učilnicah so pripravili kar 26 delavnic in dejavnosti. Šolarji so uživali v miselnih in športnih igrah, hodili po vrvi, se prevračali ob hoji s hoduljami. Veliko zanimanja je vzbujalo gasilsko avtodvigalo; najpogumnejše je v košari poneslo pod nebo. Zaradi gasilskega vozila na cesti je bila ta za štiri ure zaprta za promet in je bilo tako poskrbljeno za večjo varnost otrok. Šolarji so tekmovali, kdo je bolj bolan, saj so najhujše primere reševalci na nosilih pospremili v reševalno vozilo, še bolj pa so navdušili z vklopom siren.

Učenci na posebnem kolesu

Vreme je bilo lepo, obiskovalci pa zadovoljni, saj so se po druženju lahko okrepčali v prehrambnem kotičku, kjer so starši in zaposleni pripravljali čevapčiče, vaflje, hamburgerje in pice. Ponudba je obsegala še sladoled, limonado z zelišči s šolskega vrta in domače dobrote, ki jih je pripravil aktiv kmečkih žena Breg in Loka pri Zidanem Mostu.

Sestavine za prehrambni kotiček je šola po večinoma pridobila iz donacij; maso za vaflje so pripravile kuharice, pekli pa so jih starši. Pice so pripravile kuharice ob pomoči učencev, ki obiskujejo izbirni predmet Sodobna priprava hrane, čevapčiče pa so pekli starši. Za živahno razpoloženje je poskrbel ansambel Makadam.