Šolarji med poukom stojijo in se gugajo

Letošnje leto je učencem v trboveljski OŠ prineslo presenečenje. Fotografije: Roman Turnšek

Prvi so jo preizkusili šestošolci.

Pouk v njej lahko poteka tudi 6 ur, kolikor sicer traja šolski dan, se pa njihovo število giblje in prilagaja.

Osnovna šola Alojza Hohkrauta v Trbovljah letošnje šolsko leto začenja na drugačen, nov način. V enem od razredov so namreč uredili kinestetično učilnico. Gre za nov, sodoben način šole, ki ga poznajo tudi po svetu. In sicer pouk stoje.S posebno opremo, kot so na primer kinestetične mize, je učencem omogočeno, da se med poukom nadzorovano gibljejo, kar zagotavlja boljše zdravje in znanje. Stoječi položaj in gibanje namreč izboljšujeta spomin in koncentracijo, prav tako se s takšnim učnim pristopom zmanjša moteče vedenje v razredu. Rezultati kažejo, da učenci, ki uporabljajo kinestetične mize, pri pouku bolj sodelujejo in na preizkusih znanja dosegajo boljše rezultate. Klasični pouk s stoli in sedenjem se kljub temu ne poslavlja. Kinestetično opremljena je namreč, kot rečeno, ena učilnica, ki jo bodo uporabljali vsi razredi in vsi osnovnošolci od prvega do šestega razreda izmenjaje.Za ureditev učilnice se je odločila Občina Trbovlje. Ideja in projekt sta bila precej zahtevna, saj vzorcev in zgledov skoraj ni in je nekako bilo treba orati ledino. »Tako Občina kot na šoli smo se pozanimali na spletu, županja je obiskala nekaj šol, kjer že uporabljajo kinestetične mize. Vendar imajo v teh šolah le nekaj takšnih miz, pri nas pa je na ta način opremljena in urejena celotna učilnica,« pravi ravnateljica OŠ Trbovlje. Takšno učilnico, kot pravijo na trboveljski šoli, imajo v Sloveniji še v Rečici pri Savinji. Tamkajšnja je sicer manjša od trboveljske, je pa urejena na enak način in tudi pouk se v njej izvaja enako že več let.Učencem je všečTrboveljska nova učilnica ima 22 kinestetičnih miz, za prav tolikšno število učencev. Mize so raztegljive, dvižne in prilagodljive učencu v stoječi drži in njegovi višini. Med pristopom učitelja k učencu sta v enakovrednem in nič več različnem položaju. Učilnica je prilagojena in namenjena za vse predmete in vse razrede, vpeljali pa so prilagodljiv urnik glede na to, da je učilnica ena, razredov pa več. »Pouk v njej lahko poteka tudi 6 ur, kolikor sicer traja šolski dan, se pa njihovo število giblje in prilagaja. Ker učenci med poukom stojijo in ker gre za novost, ki se je bo treba šele privaditi, bomo število ur načrtovali postopoma,« dodaja Čedetova.Ena šolska ura, ki traja 45 minut, je sicer kljub temu premalo, zaradi česar bodo učenje začeli v trajanju dveh šolskih ur skupaj, potem pa ga postopoma podaljševali. Med stanjem pri pouku imajo učenci pod mizami na voljo »gugalnico«, na kateri lahko izmenjaje sprostijo in razgibajo noge. Prav tako lahko vmes za nekaj časa sedejo v za to namenjeni kotiček.Nova učilnica je bila presenečenje. Učenci so jo namreč prvič videli in vstopili vanjo šele na prvi letošnji šolski dan, prvi so jo preizkusili šestošolci.Prvi odzivi in vtisi učencev, ki so premierno vstopili v učilnico in jo preizkusili, so pozitivni in veseli. Šolarji so bili tudi močno radovedni, kako bo potekal in kako bo videti nov način pouka v praksi. Kako se bo tovrstno učenje obneslo in kako utrudljivo ali neutrudljivo bo za učence glede na to, da gre res za popolnoma drugačen pouk kot doslej, pa bo potrebnega nekaj časa.Na šoli menijo, da bo nov način pouka tudi manj moteč od klasičnega. Če bo na primer učenec želel med poukom zapustiti razred, bo to manj moteče za preostale in učitelja. Ne bo ropota stola ob vstajanju, drugačen je odhod in podobno. Učilnico so uradno odprle ravnateljica, vodja enote in podžupanjain županja