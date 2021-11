Šolarji dobili nova kolesa

Petinštirideset slovenski otrok se je razveselilo novih koles in pripadajoče zaščitne opreme, med njimi so bili tudi trije učenci OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Osemletni Nejc, dve leti starejša Nina in 11-letni Tristan so prejeli zelo lepa kolesa in čelado, darilo Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Pred negovsko šolo sta jim jih ob navzočnosti ravnateljice Slavice Trstenjak in njene sodelavke Vesne Pintarič predala Dušan Zagorc in Ivanka Kalič, predsednik in sekretarka Društva prijateljev mladine (DPM) Gornja Radgona. Otroci in njihove mame so bili presrečni in hvaležni ZPMS ter tudi radgonskemu podjetniku Matjažu Perši, ki je kolesa pripeljal iz Ljubljane. Kot nam je povedal Dušan Zagorc, sicer upokojeni dolgoletni ravnatelj OŠ Gornja Radgona, je vodstvu ZPMS kolesa in čelade podarilo mednarodno IT-podjetje, ki je septembra pripravilo petdnevno dobrodelno kolesarsko akcijo.

Pri prevozu jim je pomagal radgonski podjetnik.

»Zelo smo veseli, da so nas našli kot partnerja. Naša naloga v akciji je, da najdemo lastnike teh novih koles,« so iz ZPMS sporočili društvom prijateljev mladine po Sloveniji in jih poprosili, naj jim sporočijo, ali imajo v svojem okolju otroka ali več otrok, ki bi se razveselil novega prevoznega sredstva. Pika Potočnik, strokovna sodelavka ZPMS, je nato kolesa razdelila med otroke, njihovi starši pa so morali podpisati izjavo, da jih bodo »namenili otrokom in njegovih koles ne bodo podarjali ali prodajali tretjim osebam«.