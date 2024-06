Šolarji danes še zadnjič v šolske klopi

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Nato bodo za približno dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra.

Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.

Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje tako tradicionalno organizira letovanje v Zambratiji tik čez mejo v hrvaški Istri in jezikovne tabore v Kranjski Gori z bogatim športnim in ustvarjalnim programom. Počitnice organizirajo tudi v Bohinju s taborjenjem ob jezeru v že postavljenih šotorih.

Da bo počitniškega dolgčasa čim manj, so tudi v javnem zavodu Mladi zmaji poskrbeli za pester program. Posebna doživetja s celodnevnim programom Poletnih počitnic otrokom od 6. do 10. leta ponujajo prav tako v ljubljanskem živalskem vrtu.

V ZPM Maribor pa so s počitniškimi programi pod skupnim naslovom Počitnice s prijatelji poskrbeli, da bodo otroci izkusili marsikaj. Bogato počitniško dogajanje so mlajšim in starejšim otrokom namenili tudi v Velenju.

Pester nabor počitniških aktivnosti med drugim ponujajo še taborniške in skavtske organizacije.

Matura je zaključena

Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 193.700 učenk in učencev ter okoli 81.200 dijakinj in dijakov. Devetošolci so pouk končali že 14. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa 22. maja. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo 21.305 devetošolcev.

Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so v petek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se bodo začeli 28. junija.