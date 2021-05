Šolarji 32-krat okoli Slovenije!

Te dni je bilo v vasicah pod Kriško goro zelo živahno. Vsako popoldne je bilo mogoče videti otroke, ki niso viseli doma za zasloni, ampak so jih bile polne vse okoliške poti in gozdne ceste v okolici Križ, Pristave, Sebenj in Žiganje vasi, vse do Golnika, Naklega in celo Kranja. Učenci 2. a razreda so zbrali kar za dve Sloveniji kilometrov, 2780! Naslednji dan se v šoli niso pogovarjali o telefonskih in računalniških igricah, ampak o tem, kje so jo veselo mahali prejšnji dan in koliko kilometrov so zbrali skupaj s sestrami in brati, starši in starimi starši. Navdušenje nad množičnim popoldansk...