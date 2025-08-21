Solana postavila rekord: 100.000 transakcij na sekundo prvič v zgodovini blockchaina

Nedeljski stresni test je pokazal, da je Solana sposobna prenesti precej večji promet, kot ga trenutno doživljamo. To je odlična novica za vlagatelje z memekovanci, saj Solana ostaja vodilna platforma za trgovanje z memekovanci. Prav zato se projekti, kot je Snorter Token ($SNORT), odločajo, da podprejo Solano kot primarno okolje ob lansiranju.

Zakaj je 100.000 TPS tako pomemben mejnik?

Po podatkih Chainspecta Solana običajno doseže največ okoli 1100 TPS. Čeprav se skupni TPS pogosto zdi višji (okoli 4700), je velik del tega zgolj »šum«, ki ga ustvarja Solanin potrditveni protokol. Validatorji morajo namreč glasovati o vsaki transakciji, kar napihuje statistiko TPS pri vsakem Solaninem bloku.

Katere kriptovalute na Solani imajo možnost 10-kratne rasti?

Medtem na Solani še vedno prevladujejo memekovanci. Aplikacija Pump.fun ima že več kot 73 milijonov uspešnih transakcij in 38 milijard USD prometa, medtem ko se je 24-urni obseg trgovanja v Solaninem ekosistemu povečal za 69 %.

Vse to pomeni, da je pred prihajajočimi Solaninimi projekti, kot je Snorter Token ($SNORT), še vedno ogromno prostora za rast.

Snorter Token ($SNORT) – Telegramov trgovalni bot za memekovance na Solani

Snorter Token ($SNORT) je projekt, ki obljublja najhitrejši in najcenejši trgovalni bot na Telegramu za maloprodajne vlagatelje.

Ste naveličani, da veliki vlagatelji vedno pridejo v igro pred vami? Snorter Bot ponuja rešitev: avtomatsko zaznavanje žetonov takoj, ko bot ugotovi likvidnost na DEX-ih.

Razvojna ekipa cilja, da bo Snorter ob lansiranju že imel podporo za Solano, z načrti za širitev na Ethereum in BNB. Solana pa ostaja v središču pozornosti – zaradi izjemne hitrosti transakcij in nizkih stroškov je idealno okolje za bot trgovanje z memekovanci.

Imetniki $SNORT bodo imeli tudi prednost: provizije se znižajo z 1,5 % na samo 0,85 %, kar je ena najkonkurenčnejših stopenj v industriji. Poleg tega ima Snorter optimizirano lastno RPC-infrastrukturo, ki omogoča menjave v manj kot sekundi. To pa pomeni, da lahko prehitite velike vlagatelje in druge bote.

Hitrost je ključna: pri trgovanju z memekovanci lahko volatilnost v trenutku izbriše dobiček ali poveča izgube. Snorter Token vam daje možnost reagirati takoj.

Cena Snorter Tokena ($SNORT) trenutno znaša 0,1017 USD, projekt pa je že zbral več kot 3,2 milijona USD v predprodaji. Jasno je, da ta cena ne bo dolgo zdržala.

Za razvijalce decentraliziranih aplikacij pa rekord Solane dokazuje, da je ta veriga pripravljena na aplikacije, ki zahtevajo visoko prepustnost – od DeFi do trgovalnih botov. Zato se pričakuje, da bo priljubljenost Snorterja ob lansiranju na Solani hitro naraščala.

Wall Street Pepe ($WEPE) zdaj tudi na Solani

Poleg Snorterja je še ena novica razburkala Solanin ekosistem: Wall Street Pepe ($WEPE) je zdaj uradno na voljo tudi na Solani. Projekt, ki je bil prvotno lansiran kot memekovanec z navdihom v ikonični internetni kulturi in je v zgodnjih fazah uspešno zbral več kot 15 milijonov USD, zdaj širi svoj doseg na eno najhitrejših in najbolj likvidnih verig.

Po uradni objavi na CryptoSlate je cilj projekta ustvariti povezovalni most med humorjem, skupnostjo in funkcionalnostmi DeFi, pri čemer Solana zaradi svojih nizkih stroškov in visoke hitrosti ponuja popolno okolje za množično rast.

Skupnost okoli Wall Street Pepe že šteje več deset tisoč članov na Telegramu in X, žeton pa je na drugih omrežjih dosegel več sto milijonov USD tržne kapitalizacije. Zdaj, ko se širi na Solano, mnogi vlagatelji pričakujejo, da bo $WEPE sledil stopinjam drugih uspešnih multichain memekovancev in postal eden najopaznejših trendov tega leta.

Združitev kulture memekovancev s Solanino tehnologijo tako obeta nove priložnosti za vlagatelje, ki iščejo naslednjo eksplozijo v svetu kriptovalut.

