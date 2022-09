Šola mora bit', in pika: po 120 letih so v tem slovenskem kraju dobili novo (FOTO)

»Šola mora bit', in pika,« s temi besedami se je pred 120 leti začela v Velikem Podlogu pisati zgodba o šolstvu. Tako so na Krškem polju postavili šolo, ki je služila vse do konca zadnjega šolskega leta, jubilej pa je dočakala dotrajana in letom primerno. A novo šolsko leto se je za 137 otrok prvih štirih razredov osnovne šole in vrtičkarjev začelo res veličastno: prestopili so prag povsem nove moderne podružnične šole, ki je v zadnjih dveh letih zrasla čez cesto, nasproti stare.

Jožica Repše, ravnateljica Osnovne šole Leskovec, v sklop katere spada podružnica Veliki Podlog.

Letos so torej v Velikem Podlogu postavili mejnik, kot so ga pred 120 leti, pred dnevi pa so novo šolo tudi slavnostno predali namenu. Znova se je potrdilo, da je šola v majhnem kraju zagotovilo za obstoj tudi širšega območja, da je tisti povezovalni člen, ki kraju vdihuje dogajanje in kulturno življenje. Tudi ogromno domačinov na otvoritvi je znak pripadnosti, povezanosti in medsebojnega razumevanja ter sodelovanja v kraju.

Boljše razmere

Ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem, v sklopu katere deluje podružnična šola Veliki Podlog, Jožica Repše je poudarila, da je odprtje nove šole z vrtcem zanje poseben dan, saj novi prostori prinašajo udobnejšo raven bivanja za 67 otrok v šoli in 70 malčkov v vrtcu, boljše razmere za učenje in hkrati veliko pridobitev za pedagoške delavce. »Kljub temu nam pogled še velikokrat uide na drugo stran, kjer ponosno kljubuje času stavba, ki je bila drugi dom za številne generacije, jih vzgajala in izobraževala.

Letos praznuje 120 let. Pomislimo, koliko otroških obrazov se je v njej zvrstilo, koliko joka in smeha je v njej ostalo, koliko zgodb in drobnih spominov se je v njej zapisalo. A čas teče dalje. Po 120 letih smo dobili nov svetel prostoren in kreativen objekt, ki omogoča stike med otroki in odraslimi ter dobro počutje vsem, ki bodo tu delali, se učili in igrali,« je dejala.

V šoli so tudi velika računalnica pa knjižnica, ki je prej ni bilo, velika jedilnica s kuhinjo, tako da bodo lahko naenkrat jedli vsi otroci. Ker so se zadnja leta v Velikem Podlogu pripravljali na novogradnjo, je bila stara šola deležna le nujnih vzdrževalnih del, da so omogočili varen pouk. »Šola v kraju je še kako pomembna, saj tako otroci ostanejo v kraju in jih ni treba voziti, hkrati pa je dobro, da sta vrtec in šola pod eno streho. Je pa ta podružnična šola edina podružnica v občini Krško,« je še dodala Repšetova.

Zdenka Žičkar je v Velikem Podlogu 34 let poučevala učence prvih razredov.

»Danes s ponosom gledamo novo šolo, hkrati pa z nostalgijo zremo v stavbo, ki je v mnogo desetletjih dala našim krajanom osnovno izobrazbo, kulturno in narodno zavest. Da povezanost kraja in krajanov s šolo in učitelji veliko pomeni, smo dokazovali in dokazujemo vsako šolsko leto,« je dejala Karolina Cizerle, predsednica Krajevne skupnosti Veliki Podlog, in spomnila, da je od ideje o novi podružnični šoli in vrtcu minilo 20 let, vztrajnost in potrpežljivost pa sta se obrestovali. Po besedah župana Mestne občine Krško Mirana Stanka je naložba stala 3,4 milijona evrov, od tega je država prispevala 1,1 milijona. »V občini je osem osnovnih šol, od tega je ena regijska, torej šola s prilagojenim programom. V minulih letih smo veliko vlagali v šole, zdaj na obnovo čaka le tista s prilagojenih programom,« je dejal Stanko.

Učila 736 otrok

Stara šola v Velikem Podlogu, ki je v res slabem stanju, je v lasti občine in po vsej verjetnosti jo bodo podrli, z njo pa se bo zbrisal tudi del spominov na 120 let, ko je med njenimi stenami odmeval otroški smeh, morda tudi jok. Posebno čustveno vez s stavbo je spletla 82-letna domačinka Zdenka Žičkar, ki je prav tam kot otrok nabirala prvo znanje in nato poučevala kar 34 let, vedno prvošolčke. Zdenka je kot prvošolka njen prag prestopila leta 1947, tu je poučevala svoja otroka, svoje vnuke in tudi otroke svojih učencev.

Vrtičkarji in šolarji so ob pomoči vzgojiteljic in učiteljic ob odprtju pripravili prisrčen program.

»Ves čas sem bila v prvem razredu in si niti nisem nikoli želela v drugi razred, saj tega, kar doživiš z otroki v prvem razredu, ne moreš doživeti z nobenim drugim,« prizna upokojena učiteljica, ki je začela poučevati leta 1960, po končanem učiteljišču v Mariboru. Žičkarjeva, ki je bila 12 let tudi vodja podružnice, se spominja, da so imeli v Podlogu med letoma 1960 in 1963 polno osemletko, po reorganizaciji pa so višje razrede preselili na matično šolo v Leskovec, okoliš podružnične šole pa so razširili še z Drnovim ter Veliko vasjo in Gorenjo vasjo. Ko jo pobaramo, ali morda ve, koliko prvošolčkov je učila v vseh teh letih, ne razmišlja, ampak takoj odgovori, da vsaj 736, morda katerega več, če se je prešolal in tu ni bilo več matičnih listov. Sicer pa še danes hrani poseben zvezek, v katerem je z veliko skrbnosti in ljubezni vsako leto popisala razred, ki ga je učila, ga opremila s sliko in drugimi podatki, ki jih je popolnila tudi s podatki iz celjskega muzeja.

»Me pa strašno zaboli, ko slišim, da moji prvčki odhajajo na oni svet, 62 jih je že odšlo,« pove in pripomni, da jo na stavbo, kjer je kot učenka in učiteljica preživela 38 let, veže posebna vez. »Če bi bila nostalgična, bi mi pritekla kakšna solza, pa mi ne bo, ker sem močan človek,« se nasmehne.

Vrtičkarji in šolarji so ob pomoči vzgojiteljic in učiteljic ob odprtju pripravili prisrčen program, predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle je vodji podružnične šole Anici Netahly predala bon v vrednosti 500 evrov za nakup knjig za šolsko knjižnico, ob koncu pa je sledil slavnostni prerez traku. To čast so imeli župan Miran Stanko, ravnateljica Jožica Repše, predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle in predstavnik ministrstva za šolstvo in šport Iztok Žigon.

Nova šola je ponos kraja.

Trak so prerezali mag. Miran Stanko, ravnateljica Jožica Repše, predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle in predstavnik ministrstva za šolstvo in šport Iztok Žigon.