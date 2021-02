Šokirani Švedi: prodajalec v trgovini?! Tako odgovarjajo Ikei (VIDEO)

Medtem ko so mnogi pričakovali današnji dan in odprtje prve trgovine Ikea v Sloveniji, so se na prihod švedskega tekmeca na svoj način odzvali pri Lesnini. Predstavili so serijo šaljivih oglasov, s katerimi so se odzvali na odprtje ljubljanske Ikee.Glavni junaki oglasov so trije mladi Švedi, ki se v oglasih čudijo, kako je možno, da pri konkurentu kupcem pohištvo pripeljejo na dom in še sestavijo ter da v trgovini srečajo živega prodajalca.