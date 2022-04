Šokirani boste, ko vidite, koliko glasov so dobili predsedniki strank

Volilna nedelja je postregla z mnogimi presenečenji. Prepričljivi zmagovalec volitev Robert Golob je s svojo stranko Gibanje Svoboda prepričal največji delež volivcev. Med vsemi predsedniki strank je Golob dobil tudi največ glasov. Kandidiral je v dveh volilnih okrajih, in sicer Ljubljana Center in Ljubljana Šiška, in dobil 9609 glasov (41,04 odstotka). Janez Janša, predsednik SDS, je prav tako kandidiral v dveh okrajih, v Grosupljem in Ivančni Gorici, in dobil 7394 glasov oziroma 35,38 odstotka.

Med vsemi predsedniki sta Janša in Golob dobila daleč največ glasov. Sledi jima Luka Mesec, ki je kandidiral v okraju Ljubljana Center. Zanj je glasovalo 2013 volivcev (14,93 odstotka). Marjan Šarec je v Kamniku dobil 2740 glasov (13,13 odstotka), Matej Tonin je v dveh okrajih (Kranj 3 in Kamnik) dobil 3775 glasov (13,04 odstotka), Zdravko Počivalšek pa v okraju Šmarje pri Jelšah 2169 glasov (12,39 odstotka).

Preostali predsedniki strank so dobili manj kot 10 odstotkov glasov. Tanja Fajon, kandidirala je v okraju Ljubljana Šiška 2, je dobila 1133 glasov (8,66 odstotka), predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović pa 918 glasov (5,59 odstotka). Za Alenko Bratušek je glasovalo 1538 volivcev (5,3 odstotka). Ivan Gale je kandidiral v okrajih Šiška 1 in Šiška 2 in dobil 566 glasov, oziroma 2,46 odstotka. Predsednik Piratske stranke Boštjan Tavčar je v okrajih Radovljica 2 in Kranj 2 dobil 502 glasova, kar pomeni 1.91 odstotka. Aleksandra Pivec je prepričala 649 volivcev (6,93 odstotka). Zmago Jelinčič pa je v okrajih Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice prepričal 1097 volivcev (3,52 odstotka).

Predsednik stranke Digitalizirajmo Slovenijo Boris Popovič je dobil 1378 glasov (4,82 odstotka) v svojem okraju, predsednika Vesne Uroš Macerl in Urša Zgojnik manj kot dva odstotka v svojem okraju, Ljubo Jasnič in Bernard Brščič pa manj kot odstotek volivcev svojega okraja.