Šokirana Mia Skrbinac: na omrežjih dežujejo kritike na račun Miše Molk

Voditeljica Miša Molk je v novinarskem poslu že več desetletij, zato bi morala vedeti, kaj v novinarstvu lahko in česa ne. Tako pravijo nekateri gledalci po zadnji oddaji Z Mišo, v kateri je gostila igralko Mio Skrbinac. Molkova je namreč med intervjujem razkrila spolno usmerjenost igralke in jo s tem spravila v hudo nelagodje.

»Ali neka oseba javnosti, prijateljem ali družini razkrije svojo spolno usmerjenost je njena stvar, ne pa stvar voditeljice pogovorne oddaje na televiziji,« je le eden izmed zapisov (nelektorirano) gledalcev. Na facebooku se je na kritike odzvala tudi Molkova in zapisala, da sta se z igralko o tem pogovarjali in da je Mija hvaležna, da je lahko odstirala svoje strahove. Naj pa opozorimo na to, da je oddaja posneta vnaprej, zato bi lahko neželene odlomke izrezali. Za komentar smo prosili tudi Mišo Molk, če prejmemo odgovor, ga bomo takoj objavili.

Razpravo si lahko preberete na spodnji povezavi.

Objavljamo zapis izseka iz pogovora omenjene oddaje:

»Kako svobodno živite svoj spol? Tudi vi ste lezbijka, to ni nobena skrivnost, to ste 'outirali'? ... Sem vas spravila v zadrego.

Ja.

S čim? ... Greva naprej v pogovoru?

Ne, zdaj ne greva naprej. Nisem danes pričakovala ali bila kakorkoli pripravljena govoriti o tem ravno zaradi tega, ker nočem s tem dajati prostora za neke oznake, za stereotipe, ki jih lahko to nosi in zasenči druge stvari, ki so zdaj pomembne, to nosi etiketo. Nisem javno 'outirana 'kot lezbijka. Ne zdi se mi problem, če je kdo istospolno usmerjen ali kakorkoli ne ustreza nekim heteronormativnim pričakovanjem odnosa. Sama pa mislim, da smo onkraj ali pa bi si želela, da smo onkraj nekih definicij spolne usmerjenosti. Družbeno jih še vedno potrebujemo, ker še nismo tam, kjer je človek človek, ne glede na to, kako dojema svoj spol, ker vemo, da sploh ni samo biološki, ampak obstaja tudi družbeni. Lahko bi začeli poslušati mlajše generacije, ki že živijo onkraj spolne definiranosti in kjer so čisto razbremenjeni teh nekih spon, kompleksov, frustracij, ki jih naše generacije, žal, še vedno nosijo, kjer je seksualnost fluidna in neobremenjena s tovrstnimi definicijami. Tako da sama se ne bi definirala. Pa ne zato, ker bi mislila, da je to kakorkoli problem ali slabo, še nedavno sem se, ampak zato, ker mora obstajati prostor za preizpraševanje.«

Celoten intervju si lahko ogledate tukaj, na RTVS. Sporno vprašanje je na 34. minuti pogovora.