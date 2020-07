Šokatno razkritje: slovenski gostje zahtevni in neučakani

Ker so doma, mislijo, da imajo prednost

Še lani so slovenski turisti v povprečju predstavljali samo od 25 do 30 odstotkov vseh gostov v Sloveniji, ki jih je bilo po podatkih Slovenske turistične organizacije (STO) 6,23 milijona. Letos pa so slovenski turistični ponudniki hočeš – nočeš odvisni predvsem od slovenskega gosta, poročajo v Turistični zvezi Slovenije (TZS).»Ker si že od nekdaj prizadevamo, da bi Slovenci čim bolje spoznali svojo domovino, pri Turistični zvezi Slovenije pozdravljamo uvedbo bonov kot enega najboljših ukrepov 'covid aktivnosti', saj omogočajo preživetje in razvoj turizma tudi v času epidemije, hkrati pa dajejo možnost dodatnega spoznavanja domovine,« je poudaril, podpredsednik TZS, predsednik odbora za turizem pri skupnosti občin ter član strokovnega sveta za turizem.Po besedah Misje je bilo doslej unovčeno preko 150.000 bonov v vrednosti preko 20 milijonov evrov. Čeprav so nekateri dvomili o realizaciji tega projekta, se je ukrep pokazal kot izjemno upravičen, priljubljen pa je tudi med uporabniki.V tem poletju pa se je po besedah predstavnikov turistične zveze že oblikoval profil slovenskega gosta, ki je »v povprečju bolj zahteven, težje počaka v vrsti in je morda celo nekoliko nepotrpežljiv. Zaradi občutka, da smo doma, smo včasih mnenja, da imamo prednost pred vsemi drugimi,« so pri Info Centru Bohinj odgovorili na vprašanje o tem, kakšen je pravzaprav slovenski gost.Po drugi strani pa so menda domači gostje razgledani, dokaj dobro že poznajo naše kraje, želijo pa si aktivnega oddiha.