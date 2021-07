Šokatni podatki: ne boste verjeli, kako malo zaposlenih na NIJZ se je cepilo

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred covid-19, vseskozi opozarjajo epidemiologi na NIJZ. Tudi ministerje na današnji novinarski konferenci dejal, da bodo cepljenim odprta vsa vrata : lahko bomo šli v gledališče, lahko bomo obiskali svojce v domovih za starejše, lahko bomo delali iz pisarn, ko bo jeseni prišel četrti val. Cepljenje namreč ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge.Zaposleni na NIJZ so bili med prvimi, ki so po začetku cepljenja konec decembra lani dobili cepivo. Tako kot zdravstveni delavci bi morali biti tudi zaposleni na NIJZ zgled vsem ostalim in se cepiti v čim večjem številu. A po poročanju portala Necenzurirano se to ni zgodilo. Podatki o številu cepljenih, ki so jih pridobili od NIJZ, razkrivajo, da se je jih je od nekaj manj kot 600 zaposlenih cepilo manj kot pol.V ambulantah za cepljenje in potovalno medicino NIJZ se je do sredine julija cepilo 246 od skupno 598 zaposlenih. Ob tem na NIJZ poudarjajo, da so se nekateri zaposleni cepili tudi v cepilnih centrih. A teh po podatkih portala ni bilo veliko.»Četrti val je tukaj, številke so višje, kot pred letom dni in višje kot pred tremi tedni. Odprto družbo si lahko predstavljamo ob 75-odstotni precepljenosti starejših od 12 let,« je dopoldne še dejal minister Poklukar. O tem, da bi cepljenje morda lahko postalo obvezno, je dejal, da verjame v solidarnost in s tem namignil, da se to ne bo zgodilo.