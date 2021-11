Von der Leynova išče Slovenca za službo s 15 jurji plače

Prejšnji mesec je bilo pri nas nekaj čez 66.000 brezposelnih. In gotovo je med vami, spoštovani bralci, še na desettisoče takih, ki dnevno ob jutranjem zvonjenju budilke zavzdihnete: »Kaj mi je bilo tega treba?« in se hočeš nočeš odpravite v službo k zoprnemu šefu in sodelavcem sitnobam.

Za vse, ki se najdete v zgornjem opisu, ima rešitev prva evropska komisarka Ursula von der Leyen: objavila je oglas, najdete ga tudi v slovenščini, da v svojem generalnem sekretariatu v Bruslju išče novega direktorja.

Kot poročajo Finance, ga čaka približno 15 jurjev plače. Vsi dodatki in ugodnosti, ki so jih deležni evrobirokrati, pa so tako že postali legendarni. Povejmo po domače: hudega vam ne bo. Bo pa, seveda, treba delati; zabušantov ne mara nihče.

Kakšne pogoje morate izpolnjevati?

Znanje dveh uradnih jezikov EU: formalno bo torej dovolj, če znate slovensko in hrvaško. Verjetno pa ima Ursula bolj v mislih kakšno angleščino, nemščino ali francoščino.

Visokošolsko izobrazbo.

Kar nekaj delovnih izkušenj.

Poznavanje politik EU (če pridno berete Slovenske novice, ste s tem na tekočem).

Še nekaj drobnarij, kot so diplomatske veščine in vodstvene sposobnosti, o katerih pa pri Slovencih tako ni dvoma.

Rok za prijavo je 6. december. Več informacij je na voljo tukaj.