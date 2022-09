Šokantno: tudi Slovenci so menda plačevali, da so lahko ubijali ljudi v obleganem Sarajevu

Na festivalu dokumentarnega filma v Sarajevu so pred kratkim predvajali dokumentarni film slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Ta predstavi grozote, ki so se dogajale med balkansko morijo v 90. letih. Film je šokiral gledalce, saj prikazuje, da so med obleganjem Sarajeva na ostrostrelske položaje vojske Republike Srbske prihajali tujci in plačevali za to, da so lahko streljali ujete prebivalce Sarajeva. Ljudje so torej plačevali, da so lahko ubijali. »Največ je bila vredna glava otroka,« je v oddaji Tednik povedal producent filma Franci Zajc.

V prispevku v omenjeni oddaji je spregovoril tudi režiser filma Zupanič, ki je povedal, da je bil šokiran, ko je ugotovil, kaj se je dogajalo. »Da je človek pripravljen plačati za to, da lahko ubija. Šokiralo me je, da ima človek tako moč, da se mu ustvari cel aranžma, ki ga pripelje na točko, od koder on lahko strelja.«

Sarajevo med vojno. FOTO: Arsmedia

Film razburil Srbe, ki so napovedali ovadbo režiserja

, upokojeni častnik obveščevalne službe vojske BIH, je pojasnil, da je obstajala celo agencija, ki je to organizirala in za to bila plačana od premožnikov iz tujine. Ti so plačevali, da so lahko ubijali. »Tako se je začel Sarajevo safari,« pojasnjuje Subačić. Med tujci, ki so plačali za »Sarajevo safari«, je bilo menda največ Italijanov, poleg njih pa tudi Kanadčani, Američani, Slovenci in Rusi. Subačić dodaja, da »je to zelo mogoče«. Agencija za tovrstno ubijanje je menda obstajala v Trstu, obveščevalci v Bosni so o tem obvestili Italijo in v nekaj mesecih so jim odgovorni iz Italije sporočili, da so tovrstno dejavnost zatrli.

Župan vzhodnega Sarajeva Ljubiša Ćosić je režiserju zagrozil s kazensko ovadbo zaradi laži in izmišljotin. Kot so pisali na srbskem portalu Blic, je Ćosić ovadil režiserja zaradi širjenja rasnega, verskega in nacionalnega sovraštva. Županja Sarajeva Benjamina Karić je nad takim obnašanjem razočarana, saj bi po njenem morali povedano v filmu preiskati. Napovedala je, da bodo za pomoč pri preiskavah zaprosili Europol in Interpol.

Na noge pa so po premieri filma skočili tudi politiki Republike Srbske in predstavniki borčevskih organizacij Republike Srbske, ki menijo, da režiser brez enega trdnega dokaza obtožuje vojsko Republike Srbske in vojsko Jugoslavije lova na ljudi.

Spodaj si lahko ogledate napovednik za omenjeni film.