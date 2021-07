Šokantno razkritje policije: vi objavljate fotografije otroke, pedofili pa jih kradejo in prodajajo

Fotografije razkrivajo informacije

Ni staršev, ki ob dosežkih otrok ne bi bili ponosni nanje. Zato pogosto objavijo fotografije na spletnih omrežjih. A prav te so lahko vir za predatorje, ki prežijo na vaše otroke. Kaj hitro lahko povežejo podatke in ugotovijo, koliko so stari, kako je ime staršem, na katero šolo hodi in kje se zadržuje. S tem posredno razkrivate njegove interese in zanimanja, ki pa jih zlikovci izkoristijo za izhodišča pri navezovanju stikov z vašim otrokom in hitreje pridobijo njegovo zaupanje. »S tem smo morebitnemu pedofilu omogočili in olajšali dostop do otroka,« so jasni na policiji.

»Na spletu nikoli ne objavljajte fotografij, na katerih je otrok v kopalkah, v spodnjem perilu ali brez oblačil,« vam na srce polaga policija. Fotografija ali celo videoposnetek se lahko namreč kaj hitro znajde na napravah spolnih izkoriščevalcev, ki jo lahko nato objavijo v svojih pedofilskih mrežah ali forumih: »To v praktičnem smislu pomeni, da smo pedofilom sami ponudili otrokove fotografije, s katerimi bodo trgovali (tudi na temnem spletu) ali pa jim bodo fotografije otroka s plaže nudile spolno zadovoljitev.«Neizprosni znajo biti tudi otrokovi vrstniki: »Ko na internetu opazijo posnetke in fotografije sošolca ali prijatelja, lahko otrok zaradi tega postane žrtev norčevanja, poniževanja ali zmerjanja. Vedno moramo dvakrat premisliti o smiselnosti takih objav in se postaviti v kožo otroka – kako bi se počutil jaz, če bi sedaj, v odrasli dobi, na spletu naletel na videoposnetek ali fotografijo iz otroštva, ob kateri mi je neprijetno ali se celo počutim osramočenega.«Policija svetuje, da si namesto, da jih razkazujete na spletnih omrežjih, raje vzamete čas za pogovor z njim tudi na temo pasti, ki jih internet prinaša. Izpostavljanje na spletu ima namreč trajne posledice: splet si zapomni naša dejanja in to za vedno.