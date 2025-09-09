IZKORIŠČANJE DELOVNE SILE

Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar

Nov sum izkoriščanja delavcev: Indijski delavci brez vode in z mizernimi plačami. Poglejte koliko delajo in koliko so za to plačani.
Fotografija: Delavci iz Indije, ki delajo na slovenski kmetiji, naj med opravljanjem dela ne bi smeli piti vode, na uro naj bi bili plačani 4 evre.  FOTO: Zaslonski posnetek, Google Maps
Delavci iz Indije, ki delajo na slovenski kmetiji, naj med opravljanjem dela ne bi smeli piti vode, na uro naj bi bili plačani 4 evre.  FOTO: Zaslonski posnetek, Google Maps

STA, N. Č.
09.09.2025 ob 15:06
09.09.2025 ob 15:06
STA, N. Č.
09.09.2025 ob 15:06
09.09.2025 ob 15:06

Čas branja: 2:45 min.

Na kmetiji Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem naj bi 20 delavcev iz Indije delalo v slabih pogojih, delodajalec naj jim med drugim ne bi dovolil piti vode. Kršitve so bile že pred poletjem prijavljene Inšpektoratu RS za delo in policiji, a epiloga še ni, je poroča TV Slovenija. Delavci so na pomoč zaprosili tudi predsednico države Natašo Pirc Musar.

Indijski delavci so po poročanju nacionalne televizije v elektronskem pismu predsednici države zapisali, da vsak mesec opravijo med 250 in 300 ur dela, za delo na polju pa da so plačani štiri evre na uro. Med neprekinjenim osemurnim delovnikom jim delodajalec ne dovoli niti, da bi popili vodo, so opozorili.

Priložili so tabelo dejansko opravljenih ur za slabih 790 evrov mesečnega plačila, medtem ko iz delovnih pogodb, ki so jih podpisali z delodajalcem, izhaja, da bi morali za 40-urni delovnik prejeti 1270 evrov bruto plače. Že lani pa delodajalec svojim zaposlenim ni izplačal regresa.

Menda niso odkrili nobene kršitve

Delavci so v elektronskem pismu opisali tudi svojo nastanitev. »Soba je majhna. Nad velikimi zalogami bencina in nafte je 26 postelj, vsak hip lahko pride do nesreče,« so navedli.

Kot je za TV Slovenija opozoril Miha Šepec z Zavoda RS za zaposlovanje, je omenjeni delodajalec v zadnjih letih dobil kar nekaj dovoljenj oziroma soglasij za zaposlovanje azijskih državljanov. Na zavodu so na inšpektorat za delo naslovili pobudo za nadzor, a dokler čakajo na njihovo odločbo, nimajo podlage za nadaljnje ukrepanje, je izpostavil.

Po besedah Borisa Perša iz Neodvisnega sindikata delavcev Slovenije se zgodba z omenjenimi delavci vleče že od leta 2024, ko jim delodajalec ni izplačal regresa. Že tedaj bi jim moral inšpektorat izreči kazen, a naj bi jim pogledal skozi prste. Nobene kontrole niso opravili niti glede evidence ur, je dodal. Če bi bile ugotovljene kršitve, bi delodajalec dobil prepoved zaposlovanja tujih delavcev.

Bojan Bobnar, ki ima na kmetiji registrirano dejavnost prodaje sadja in zelenjave, je vsakršno pojasnilo pred kamero zavrnil. Za TV Slovenija je pojasnil le, da v tem trenutku glede inšpekcijskih postopkov pred pristojnim inšpektoratom za delo ni ugotovljena nobena kršitev. »Do dokončnega zaključka postopka pa vsebine zadeve ne bomo komentirali« je še dodal.

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

