Šokantno izsiljevanje znane odvetnice: »Za denar je pripravljena narediti vse na svetu«

Na TV Slovenija so razkrili šokantne podrobnosti o korupciji in sumljivih poslih z državnim denarjem, povezanih z družbo DARS in sporno prodajo stavbe na Litijski cesti v Ljubljani.

V afero naj bi bili vpleteni znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič, vplivni lobist Rok Snežič in drugi ključni akterji, ki jih sumijo nečednih poslov in izsiljevanj. O razsežnostih afere so povedali, da so »mafijske metode nič v primerjavi s tem, kar se je dogajalo«.

Skrivni posnetki, izsiljevanje in prepis posestva

V središču zgodbe je bil Luka Založnik, nekdanji lastnik konjeniškega centra v Prestranku pri Postojni. Leta 2016 je posestvo prenesel na Nino Zidar Klemenčič, svojo nekdanjo partnerico, zaradi težav z državnimi dolgovi. V skrivno posnetem pogovoru je Založnik razkril, da je Zidar Klemenčičevo pozneje izsiljeval z obremenilnimi posnetki, ki naj bi dokazovali njeno vpletenost v sumljive posle z DARS-om in afero Litijska.

Sebastjan Vežnaver, primorski podjetnik, je ministrstvu za pravosodje prodal stavbo na Litijski v Ljubljani. FOTO: Facebook

Založnik je posestvo nazadnje ponovno pridobil, potem ko je Zidar Klemenčičevo »stisnil«, da je pogodbo razveljavila. Pri tem je poudaril: »Ona je za denar pripravljena narediti vse na svetu.«

Sporna vloga Zidar Klemenčič v aferi DARS

Zidar Klemenčičeva naj bi kot pravna svetovalka DARS-a odigrala ključno vlogo pri odpovedi pogodbe podjetju Žonta, ki ga vodi Samo Feštajn. Feštajn naj bi nato prek Roka Snežiča skušal z vplivanjem in podkupovanjem poskrbeti, da bi ohranil posel z avtovlekami za DARS, a brez uspeha.

Zidar Klemenčičeva naj bi bila, po Feštajnovem prepričanju, ključna oseba, ki je omogočila, da je njegov konkurent Enes Draganović ostal edini izvajalec avtovlek na Štajerskem.

Feštajn in Snežič sta se tako znašla v središču korupcijske preiskave.

Sumljive povezave: Rolex, jahte in milijoni iz afere Litijska

Razkrili so še eno afero, povezano z nesojeno sodno stavbo na Litijski cesti, ki jo je država od koprskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja kupila za kar 7,7 milijona evrov, čeprav jo je ta le nekaj let prej dobil za 1,7 milijona evrov. Vežnaverju je denar za nakup takrat posodil prav Draganović, po poslu pa je Vežnaver nakazal več kot milijon evrov prav Nini Zidar Klemenčič, ki to sicer pojasnjuje kot plačilo za več nepremičninskih poslov.

Lobist Rok Snežič. FOTO: Roman Šipić

Draganović naj bi si po poslu kupil novo jahto, omenjali so celo govorice, da je Zidar Klemenčičevi kupoval draga darila, kot so ure Rolex, in jo gostil na svoji jahti, a sta oba to zanikala.

Več kot milijon evrov, ki jih je po prodaji nakazal Nini Zidar Klemenčič, slednja pojasnjuje kot plačilo za druge posle. A zaradi suma korupcije je NPU že začel predkazenski postopek.