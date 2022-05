Šokantni posnetek: Ne boste verjeli, kaj je počela na primorski avtocesti (VIDEO)

Četrtkov dan so zaznamovale neskončne kolone vozil na slovenskih avtocestah in ljubljanski obvoznici, zastoji pa so postali še bolj nevzdržni v času popoldanske konice. Prometnoinformacijski center že ves dan poroča o močno povečanen prometu od Avstrije in Italije proti Hrvaški. Praznik v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski, Belgiji ter začetek počitnic v delu Nemčije – to so razlogi, da se je veliko število tujcev odpravilo na morski oddih.

Tako kot smo v zastojih žal že vajeni, pa tudi tokrat ni šlo brez neodgovornih udeležencev v prometu. Zavod Reševalni pas je na Facebooku objavil posnetek, ki človeka pusti odprtih ust. Eden od voznikov, ki je čakal v zastoju pri razcepu Kozarje, je namreč ujel trenutek, kako neka ženska brezglavo teka po sredini avtoceste, nato pa se vrne v avtomobil, ki jo je čakal na odstavnem pasu.

»To ni skeč! To je bilo posneto na naši avtocesti pred nekaj minutami!« so ob posnetku zapisali avtorji.