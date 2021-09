Šokantne številke: koliko manj smrti imamo zaradi cepiva proti covidu 19

Vsak mesec cepimo nekaj več kot sto tisoč ljudi

Obvezno cepljenje proti covidu 19?

»Na osnovi modeliranja je bilo v Sloveniji že doslej zaradi cepljenja 1000 žrtev manj, do konca 4.vala jih bo skupaj 1500 manj, če dinamika cepljenja ostane podobna. Cepljenje preprečuje nepotrebne žrtve in zdravstvene zaplete.« Tako je podatke, katerih avtor jez Zdravstvene fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani), javnosti prenesels Kemijskega inštituta. Javnost je vnovič pozval k cepljenju. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je z enim odmerkom cepljenih 995.030 oseb (47 odstotkov prebivalstva), z dvema pa 907.873 (43 odstotkov prebivalstva).Podatke o smrtih objavlja vlada na koronavirusni uradni spletni strani: po zadnjih podatkih je umrlo 4781 oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.Minister za zdravjepričakuje, da bomo 70-odstotno precepljenost dosegli najkasneje do oktobra. Če jo bomo dosegli šele prihodnje leto, ne bo dovolj, da bi bila družba odprta, je sporočil javnosti.​Kako uresničljivo je pričakovanje Poklukarja, ob prostovoljnem cepljenju, bomo šele videli. Če bi želeli priti do 70-odstotkov cepljenega prebivalstva (iz novice STA ni videti, da bi govoril le o odrasli populaciji), bi to pomenilo, da moramo cepiti še okoli 400.000 oseb, kar je slaba polovica danes vseh cepljenih. V Sloveniji smo prve osebe cepili konec decembra lani, kar pomeni, da v povprečju cepimo nekaj več kot sto tisoč oseb na mesec.Število cepljenih bi se zelo verjetno bistveno hitreje povečevalo ob uvedbi obveznega cepljenja. Pri nas je stroka razpravljala o tem, da bi bilo morebiti to lahko obvezno za starejše od 50 let, skupine, v kateri je covid 19 terjal največ življenje. Taktiko obveznega cepljenja za nekatere skupine so ubrale nekatere druge evropske države. Tako je obvezno cepljenje proti covidu 19 za zdravstvene delavce v Grčiji, Italiji (tudi za farmacevte), pa denimo na Madžarskem, je razvidno iz objave Reutersa. Tudi v Franciji so v začetku avgusta sprejeli podlago, na kateri bi se morali obvezno cepiti zaposleni v zdravstvu.