Šokantna trditev bivšega poslanca: študentka filozofske fakultete se boji včlaniti v SDS, ker ...

Nekdanji poslanec SDS Janez Mežan, ki je že upokojen in je delo poslanca v državnem zboru opravljal od leta 1996 do 2000, nato pa je bil v času prve vlade Janeza Janše generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo, je na omrežju X zapisal šokantno trditev.

Študentka Filozofske fakultete se boji včlaniti v SDS, ker ...

Tako trdi, da naj bi se študentka Filozofske fakultete bala včlaniti v Janševo SDS, ker se boji, da bo naletela na probleme pri nekaterih profesorjih. »Študentka Filozofske fakultete se boji vstopiti v stranko SDS, ker se boji, da bo naletela na probleme pri nekaterih profesorjih. Človek težko verjame, da je kaj takega sploh mogoče! Sicer so pa bili na fakulteti pred kratkim izobešeni plakati, ki so slavili Stalina, vse jasno,« je zapisal Mežan.

Zapis bivšega poslanca SDS. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Dekanja pravi, da skrbijo za vključujoče okolje, ki temelji na kritičnem mišljenju

Kako komentirajo omenjene trditve na ljubljanski Filozofski fakulteti? Takole pravijo v pojasnilu, ki so nam ga poslali v imenu dekanje prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar: »Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani skrbimo za vključujoče okolje, ki temelji na kritičnem mišljenju ter vrednotah, kot so raznolikost, svoboda, enakost, solidarnost in pravičnost.«