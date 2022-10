Šokantna številka: v Sloveniji na prodaj 27 lažnih zdravil! (FOTO)

Na prvih straneh Slovenskih novic smo že večkrat opozarjali na spletno prodajo spornih pripravkov, ki jih v oglasih ponujajo kot zdravila, čeprav to niso, in jim pripisujejo čudežne lastnosti. Med najbolj znanimi so čudežne kapljice MMS (Miracle Mineral Solution), ki naj bi pozdravile vse bolezni, od covida do raka in avtizma, poročali pa smo tudi o čaju DiaTea in zdravilu inspilar »za popolno ozdravitev sladkorne bolezni tipa 2« ter o čudežnih kapljicah O caps in Nutresin Herbapure Ear, ki »povrnejo sluh v 28 dneh«.

Vse polno je lažnih oglasov. FOTO: Tina Horvat

Te in podobne izdelke prodajajo v podobni embalaži kot prava zdravila, praviloma jih nekaj časa priporočajo znani zdravniki, za katere se hitro izkaže, da ne obstajajo in potem tudi čudežno izginejo s spleta. Takšna prodaja je seveda v nasprotju z zakonom, kljub opozorilom mnogih strokovnjakov, naj ljudje ne nasedajo spletnim doktorjem, predvsem pa da so domnevna zdravila lahko tudi smrtno nevarna za zdravje, se zlonamerna prodaja nadaljuje. Tako je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani nedavno objavila seznam kar 27 izdelkov, ki jih v spletnih trgovinah prodajajo kot zdravila, čeprav to niso.

Inspilar je predstavljen kot »zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni«. FOTO: Tina Horvat

Pri tem JAZMP opozarja, da se izdelki oglašujejo in prodajajo na različnih spletnih straneh, ki so namenjene slovenskim potrošnikom, ponudniki pa so tuje pravne osebe, registrirane v tujini. »Vsi navedeni izdelki so predstavljeni z lastnostmi za zdravljenje, s skoraj čudežnimi učinki, šlo naj bi za revolucionarna odkritja, priporočajo pa jih domnevni znanstveniki oziroma zdravniki. Navedbe na spletnih straneh niso resnične, gre za tipične spletne prevare. JAZMP za nobenega ni izdala dovoljenja za promet z zdravilom, zato domnevnih zdravil ni mogoče najti v centralni bazi zdravil v Sloveniji. Močno odsvetujemo nakup prek omenjenih spletnih strani oziroma nakup omenjenih izdelkov na splošno.«

Zavajanje

Purosalin za hujšanje stane 39 evrov. FOTO: Tina Horvat

JAZMP v svojem obvestilu za javnost navaja naslednje izdelke: gel gelarex, predstavljen kot »gel za zdravljenje hemoroidov«; nano-sprej hondrox, predstavljen z navedbami, da »obnovi sklep v enem mesecu, trajno odpravi bolečino«; kapsule hypercaps, predstavljene z navedbami, da »uravnavajo krvni tlak in zdravijo hipertenzijo«; kapsule inspilar, predstavljene kot »zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni«; kapsule diaform+, predstavljene kot »popoln izdelek za zdravljenje sladkorne bolezni«; kremo dr.derm, predstavljeno kot »zdravilo, s katerim se boste za vedno znebili luskavice«; clavosan, predstavljen kot »sredstvo za zdravljenje glivične okužbe«; kapsule za hujšanje purosalin, predstavljene kot »zdravilo z dovoljenjem za promet«; multilan, predstavljen kot »formula, ki aktivira samodejno regeneracijo slušnih celic ter v 21 dneh obnovi popoln sluh«; čaj diatea, predstavljen kot »čudež za uravnotežen krvni sladkor, po enem tretmaju diabetes postopoma izginja«; gel naturalisan, predstavljen z navedbami, da »odpravi bolečino in obnovi delovanje sklepov«; sprej mico forte, predstavljen z navedbami da »odpravi glivice«; glycozal, predstavljen z navedbami, da »zagotavlja normalne ravni krvnega sladkorja«; zobno pasto bio-2-you, predstavljeno z navedbami, da »zapolni vse razpoke ter obnavlja zobe«; kremo papistop, predstavljeno z navedbami, da »odstrani bradavice in kožne madeže«; auresoil sensi & secure, predstavljen kot »formula v obliki olja za regeneracijo slušnih celic, s katero naj bi se popolnoma obnovile slušne celice in bi se v samo 28 dneh vrnila naravna sposobnost sluha celo osebam z resno izgubo sluha«; kapljice nutresin herbapure ear, predstavljene z navedbami, da »regenerirajo slušne celice in povrnejo sluh«; dianol, predstavljen kot »sredstvo za boj proti sladkorni bolezni, ki stabilizira raven sladkorja in normalizira proizvodnjo inzulina«; regenavis oil, predstavljen z navedbami, da »odpravi bolečino in obnovi sklepe in hrbtenico«; detonic, predstavljen kot »zdravilo za hipertenzijo, znižuje krvni tlak«; men's defence, predstavljen z navedbami, da »zdravi prostatitis«; onyco stop pro, predstavljen z navedbami, da »zdravi glivične okužbe nohtov«; wortex, predstavljen kot »zdravilo za papilome in bradavice«; hearttonus, predstavljen z navedbami, da »uravnava krvni tlak«; flexa plus, predstavljen z navedbami, da »odpravi bolečino in regenerira boleče sklepe«; cardiline, predstavljen z navedbami, da »obvlada hipertenzijo in vse z njo povezane simptome«; prostero, predstavljen z navedbami, da »zdravi prostatitis«.