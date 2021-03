Še ena izpoved o zlorabi (VIDEO)

Potem ko je nedavno na javni televiziji o spolnem nadlegovanju profesorja na AGRFT spregovorila igralka, se je odločila na glas spregovoriti še ena oseba.Njeno zgodbo (anonimno) je v videu prebrala igralkaGre za pričevanje v sklopu kampanje #jaztudi.V videu je opisala zgodbo neke ženske, ki je pisala anonimno. Dogajalo se je na gledališkem festivalu. Tam se je zapletla s študentom režije, ki ga ni poimenovala. Ko je želela oditi v hotel, je vztrajal, da gre z njo, jo skušal prisliti, da ga oralno zadovolji, in ji sledil do sobe, dokler ga ni grobo nagnala.»Vem, da je imela podobno izkušnjo z njim vsaj še ena punca. Nekaj let pozneje je dobil nagrado za svoje delo in moja prva misel je bila, da ga zdaj res ne bi mogla izpostaviti, ker bi izpadlo, da iščem pozornost,« piše v anonimni prijavi, ki jo je prebrala Kogovškova.