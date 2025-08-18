Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec

Eden izmed slovenskih dopustnikov je na družbenem omrežju izlil svojo jezo in razočaranje nad dogajanjem v kampu Pila v Punatu na Krku. Njegovo zapisano doživetje je dvignilo veliko prahu, saj se je v njem dotaknil pereče teme – nevarne vožnje otrok in odraslih z električnimi skiroji po kampu.

Pes skoraj postal žrtev dirkanja

Moški, ki je v kamp prišel s partnerico in labradorcem, je svojo izkušnjo opisal kot nevarno in nevzdržno. Po njegovih besedah so se razvajeni otroci, večinoma od pavšalistov, po kampu gonili s skiroji tudi 40 kilometrov na uro.

Njegov največji strah se je uresničil 15. avgusta zvečer, ko je eden od otrok na skiroju zadel njegovega psa. »Pes je zacvilil, mulc pa niti ustavil ni, samo zamomljal je ‘sorry, sorry’ in odpeljal naprej,« je zapisal v facebook objavi v skupini Kampiranje je zakon.

Sreča v nesreči, da se kuža ni huje poškodoval, le tačka mu je zatekla.

»Jaz moram psa imeti na povodcu, njihovi mulci pa divjajo?«

Kampist je jezno izpostavil dvojna merila: lastniki psov morajo strogo upoštevati pravila, medtem ko otroci s skiroji divjajo brez nadzora. Opozoril je, da prometni znak ob vhodu v kamp jasno določa omejitev 10 km/h, a je po njegovem opažanju nihče ne upošteva – niti otroci niti odrasli.

»Zakaj jaz dobim opozorilo, če psa spustim, oni pa lahko počnejo kar hočejo?« je bil oster v svojem zapisu.

»Sram me je, da sem Slovenec«

Posebej ga je zmotilo tudi obnašanje nekaterih slovenskih turistov. Očital jim je, da kamp spreminjajo v vaško veselico, kjer glasba iz velikih zvočnikov doni pozno v noč, medtem ko utrujene družine zaman poskušajo uspavati otroke.

»Ko sem videl tujce, kako vse to opazujejo, me je bilo dobesedno sram, da sem Slovenec,« je še dodal in med vrsticami spomnil, da so prav slovenski pavšalisti pogosto tisti, ki dajejo vtis, da je kamp njihova lastnina.

Podpora drugih kampistov: “Podpišem se pod vsako besedo”

Njegova objava je sprožila plaz odzivov. Veliko ljudi se je z njim strinjalo in delilo podobne izkušnje:

»Zato zadnja leta hodim v male grške kampe. Tam ni skirojev in ob 22. uri je mir.«

»V Strašku so letos omejili vožnjo s skiroji – nič pod 14 let, obvezna čelada. Na plaži pa je skiro prepovedan.«

»To ni problem samo v kampih, povsod je nevarno. Otroci drvijo brez luči in čelad.«

»Tudi mene je sram, da sem Slovenka. Kampiram več kot 40 let, a obnašanje naših odraslih in njihovih ‘sončkov’ je res žalostno. Opazujem tujce, kako nas gledajo in komentirajo, ker nas počasi imajo za retardirane.«

»Res kaotično, da je še moja dva sinova zmotilo. Rekla sta, da sovražita električne skiroje. K tej zgodbi pa lahko dodam še 'eko kriminal', ki so si ga privoščili tudi naši ljubi rojaki. Dve prikolici skup, 30 m od sanitarnega vozla, itak vse njihovo, zvočnik laufal. Ampak, vozel jim je bil predaleč. Napeljali so cev, v dva bora privili tirnico, namontirali pipo, pa še tuš. Preštel sem 10 vijakov. Jaz bi jih vrgel ven in jim trajno prepovedal vstop.«

»Kamp Biograd na Moru: smo se peljali mimo recepcije, seveda po polžje z avtom. Skoraj me je kap. Trije otroci okrog 5 let so švigali po cesti levo in desno sami. Ko smo se ustavili, so pokazali jezik. Ampak se strinjam, kamp ni neko varstvo, vrtec otrok, da kar sami letajo okrog cele dneve! Res škoda, da nista videla, kdo je povozil psičko, in upam, da bo v redu.«

»Tole z glasbo pa tudi zlo drži. V veliko kampih naši Slovenci nabijajo glasbo in harmoniko celo noč. In še derejo se, kot da so sami v kampu in se ne ozirajo na druge ljudi! Največkrat slovenski pavšalisti mislijo, da so kupili cel kamp in nobeden jim ne sme nič reči! Nas je zmeraj strah, ko zagledamo, ko se začnejo nabirati na kupu, ker že vemo, da ne bomo spali.«

Odločil se je za spremembo

Sam je sklenil, da bo v prihodnje dopustoval le še junija ali septembra, ko je v kampih več miru, drugi pa omenjajo, da je Grčija dobra alternativa, saj je mir v kampih zagotovljen.

»Lahko me obsojate za napisano, ampak povem pa vam, da smo se v času mojega odraščanja na morju lovili (peš), šli smo se skrivalnice, dekleta gumitvist, ristanc, s starši smo igrali človek ne jezi se, monopoly, kartali, naši ta stari so se kljub temu zabavali, pekli, tudi popili, ampak predvsem pa smo se na morju kopali! Danes pa je očitno bistvo morja to, da se mularija cel dan goni na električnih skirojih - 30 in več km/h v kopalkah, brez čelade, nekateri celo zvečer brez luči. Če je to to, potem kar imejte tak dopust, jaz pa imam izbiro in se bom morja v prihodnje udeleževal v prvi polovici junija in v septembru, ko je mirneje.«

Kakšna je vaša izkušnja bivanja v hrvaških kampih, kjer je nastanjenih veliko Slovencev? Pišite nam.