Šokantna izjava zdravnika o Spomenki, zahtevajo opravičilo in ukrepe

Forum za demokracijo je na Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije naslovil protestno pismo in ukrepe zoper zdravnikazaradi nedostojne izjave na twitterju.Mrevlje je namreč ob povezavi do intervjuja s Spomenko Hribar na TV Slovenija zapisal (nelektorirano): »Zadnje čase po teh intervjujih potem kmalu umrejo. Ali pa gre režimu tako slabo, da so morali iz naftalina potegniti celo Spomenko.«»Zaradi skrajno nedostojne izjave, ki si jo je o dr. Spomenki Hribar privoščil dr. Blaž Mrevlje, priznani specialist interne medicine, zahtevamo kot državljanke in državljani disciplinsko ukrepanje Ministrstva za zdravstvo RS in Zdravniške zbornice Slovenije. Najmanj, kar lahko ljudje – še posebej pa potencialni pacienti – pričakujemo od zdravnikov, je spoštovanje Hipokratove prisege in izogibanje politično motiviranemu demoniziranju drugače mislečih, ki vsebuje celo gnusno privoščljivost klicanja smrti nad sočloveka,« so zapisali na spletni strani Foruma za demokracijo in zahtevali, da se Mrevlje nemudoma javno in iskreno opraviči.Ob tem so podpisniki pobude spomnili tudi na grožnjo dr. Janeza Lavreta , direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki je novinarjudejal: »Ti ne boš šel na ventilator, boš kmalu pozitiven, pa da vidimo, ‘kk’ boš cvilil.« »Dr. Lavre se je sicer opravičil in odstopil kot direktor, vendar so se vladni krogi nato obnašali, kot da je bil dr. Lavre pravzaprav žrtev. Skrajni čas je torej, da Ministrstvo za zdravstvo RS in Zdravniška zbornica Slovenije vzpostavita potrebne profesionalne in moralne standarde, tudi s kaznovanjem in javno kritiko zdravnikov, ki so pripravljeni političnim strastem žrtvovati celo temeljno človeško etiko in zdravniški kodeks,« so še zapisali