NEPRIČAKOVAN OBISK

Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Pod stolom se je plazila nepričakovana obiskovalka.
Fotografija: Zmago Jelinčič je prejel nepričakovan obisk. FOTO: arhiv
Zmago Jelinčič je prejel nepričakovan obisk. FOTO: arhiv

P. K.
01.09.2025 ob 09:15
P. K.
01.09.2025 ob 09:15

Nekdanji poslanec in predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je te dni doživel trenutek, ki bo marsikomu vzbudil kurjo polt. Med brezskrbnim poležavanjem v Žusterni ga je na domačem pragu obiskala prav posebna gostja – črnica, vrsta nestrupene kače.

Kamera ujela srhljiv trenutek

Jelinčič je skupaj s prijateljem ležal na ležalniku, ko se je nepričakovani obiskovalec neopazno splazil pod njuna stola. Vse skupaj je ujela varnostna kamera, posnetek pa razkrije, kako se kača tiho in mirno premika po dvorišču. Ko prizore pogledaš, te kar zmrazi. A Jelinčič dogodek sprejema precej bolj sproščeno, kot bi večina ljudi. Na družbenih omrežjih je zapisal: »Že nekaj let vem, da imam na posesti zelo koristno prijateljico, to je črnica (Hierophis viridiflavus carbonarius). No, danes me je obiskala sredi popoldanskega poležavanja na soncu. Črnica je nenevarna in nestrupena kača, ki se hrani predvsem z glodavci, kuščarji in drugimi majhnimi živalmi.«

Strah in spoštovanje hkrati

Čeprav posnetek marsikoga prestraši, pa črnica v resnici velja za izjemno koristno živalsko vrsto. Na domačih dvoriščih pomaga zmanjševati število nadležnih glodavcev in je povsem nenevarna za ljudi. Vendar pa je prizor, ko se pod ležalnikom pojavi skoraj dvometrska kača, nekaj, kar vsakogar vsaj za trenutek ohladi. Bi si upali na njenem mestu ostati tako mirni kot Zmago Jelinčič?

