Pretresljiva pripoved junaka: v vodi so se videle le še roke

V manj kot tednu dni sta policista rešila dve življenji, so se z nesebičnimi dejanji svojih zaposlenih pohvalili pri murskosoboški policijski upravi.



V prvem primeru se je to zgodilo 6. julija med iskalno akcijo, ko je pogrešana oseba skočila v reko Muro. Policist enote vodnikov službenih psov je skočil v reko in osebo rešil.



Enako pogumno in požrtvovalno dejanje je s svojim ravnanjem storil policist postaje Gornja Radgona v nedeljo, 11. julija. Okrog 19. ure je partnerica policista ob reki Muri v Petanjcih opazila nenavadno obnašanje osebe, dogajanje opisujejo pri PU Murska Sobota. Policist, ki je bil tisti dan prost, je šel preverit dogajanje k reki, a osebe tam ni bilo več. Pregledal je brežino reke in v vodi zagledal le še roke, medtem ko je bilo telo osebe že pod vodo: »Takoj je skočil v vodo in rešil osebo, ki je bila neodzivna, ter ji nudil prvo pomoč do prihoda reševalcev.«



Policista sta s svojim ravnanjem rešila dve življenji, s svojim nesebičnim dejanje pa pokazala veliko poguma pa tudi požrtvovalnosti.

