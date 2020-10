Šok za najmlajšega slovenskega župana, moral je miriti svoje občane

Župan Svete Trojice v Slovenskih goricah(NSi) je sporočil, da je v nedeljo dobil številne klice zaskrbljenih občanov, med katerimi je zavladala panika zaradi informacije, da je pri njih število okuženih skokovito poskočilo.Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) naj bi namreč v njihovi občini, kjer so doslej potrdili pet okužb z novim koronavirusom, imeli v enem dnevu kar 21 novih okužb, skupaj pa 130. Župan je lahko občane pomiril, da je prišlo pri NIJZ do kolapsa podatkov in da sledilnik covida 19 prikazuje popolnoma napačne podatke, in to ne le za njihovo občino, ampak tudi za občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah.»Na Twiterju sem pozval NIJZ k ponovnemu pregledu podatkov, ter večjo natančnost pri vnosih podatkov, ki so za javnost tako občutljivi. Dobili smo povratno informacijo, da so podatki večih občin napačni in da napake že odpravljajo,« je še sporočil (nelektorirano) najmlajši slovenski župan (32).Napako so tudi kmalu popravili, tako da ti ponovno kažejo skupno pet okužb v občini z 2083 prebivalci, v zadnjih 14 dneh pa imajo dve okuženi osebi, kar pomeni, da je incidenca pri njih 96 okužb na 100.000 prebivalcev. Za primerjavo: v občini Črna na Koroškem, kjer imajo v zadnjih 14 dneh 36 aktivnih primerov, je incidenca 1097. V zadnjih 14 dneh je brez potrjenega primera okužbe 23 od 122 slovenskih občin, še nobenega primera okužbe pa niso imeli le še v petih občinah.