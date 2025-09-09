Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic

Voditeljica Elen Batista Štader se po informacijah portala Info360 znova poslavlja z mesta voditeljice TV Dnevnika. To naj bi se zgodilo s 1. oktobrom letos, na njen stol pa naj bi sedla Jasmina Jamnik. Na RTV uradnih razlogov za menjavo niso komentirali, poroča omenjeni medij, neuradno pa naj bi bil eden od vzrokov tudi nizka gledanost Dnevnika.

Spomnimo, Batista Štader je bila z Dnevnika umaknjena že leta 2021 v času vlade Janeza Janše, zdaj pa jo menjava doletela še v času vlade Roberta Goloba. Sama je v preteklosti opozarjala na politične pritiske in javno pozivala k podpori zakonu o RTV.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na RTV Slovenija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Že drugič v kratkem obdobju se poslavlja. FOTO: Adrian Pregelj

Elen Batista Štader je ena najbolj prepoznavnih televizijskih novinark pri nas. Po študiju novinarstva je svojo kariero začela na TV Koper - Capodistria, kjer se je ukvarjala predvsem z gospodarstvom, turizmom in lokalnimi temami. Pred več kot desetletjem je prestopila v Ljubljano in postala obraz osrednjega TV Dnevnika, kjer jo gledalci cenijo zaradi suverenega nastopa, topline in pristnega stika z občinstvom. Novinarstvo vedno razume kot poslanstvo – zagovarja profesionalnost, poštenost in integriteto, ki jih je, kot sama pravi, v današnjem svetu težko ohranjati.

Ob delu na nacionalni televiziji je ostala povezana tudi z domačim okoljem, saj koprsko redakcijo še vedno imenuje »svoj dom«. Zasebno je predana družini, uživa v plavanju, kolesarjenju in druženju s prijatelji, poznajo pa jo tudi po dobrodelnih projektih v Lions clubu Izola.